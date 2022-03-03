Завышение стоимости аренды жилья во Львове будет наказываться, - Садовой (видео)

Людей, желающих заработать на горе других, Садовый сравнил с мародерами.

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к переселенцам, которые ищут жилье в городе и столкнулись с тем, что владельцы взвинтили цены на него, решив заработать. Он предупредил, что будет наказывать за это. Видеообращение градончальник опубликовал на своей странице в соцсети.

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"Если вы приехали во Львов, прячась от бомбардировок и обстрелов, и хотите арендовать помещение, и собственник этого жилья выставляет вам заоблачную цену, знайте – это есть мародерство. Во-первых, мы информацию о владельце сделаем публичной, а во-вторых, мы будем действовать так, как это надо во времена военного положения".

Он попросил звонить на горячую линию города и информировать о всех подобных фактах.

Ранее мы писали о том, что мэры многих украинских городов дали добро на то, чтобы мародеров, пойманных на месте преступления, наказывали на месте вплоть до расстрела. Однако украинцы пока что проявляют гуманность к задержанным. Чаще всего их приматывают к столбам позора скотчем или пищевой пленкой, а также снимают штаны и устраивают порку.

Ранее глава Киевской ОГА Алексей Кулеба предупредил жителей столицы, которые планируют уезжать из города, о том, какие самые опасные направления на данный момент в Киевской области.