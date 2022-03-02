Председатель КОГА назвал самые опасные направления в Киевской области

Алексей Кулеба попросил граждан соблюдать комендантский час и не рисковать лишний раз.

На подходах к Киеву, который российские оккупанты хотят взять любой ценой, ситуация остается напряженной, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.

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По его словам, в Бучанском районе наиболее трудная ситуация в Гостомеле и Бородянке. В последней из-за авиаударов – крупные разрушения жилья и инфраструктуры.

В Вышгородском районе ситуация напряженная, но контролируемая.

"Север района оккупирован врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. На оккупированной территории нет света, воды, перебоев со связью, нет подвоза продуктов. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика", – рассказал Кулеба.

Тех, кто планирует выехать из Киева, глава КОГА предупредил, что самыми опасными направлениями пока остаются Житомирская трасса, Буча-Ирпень- Гостомель, а также север Вышгородского района.

"Захватчики продолжают накапливать множество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами. Мы делаем все необходимое для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся", – подчеркнул Кулеба.

Чиновник также напомнил, что 2 марта на территории Киевской области комендантский час действует с 20:00 до 6:00

Напомним, украинская армия освободила от российских захватчиков поселок Макаров в Бучанском районе.

Тем временем у ВСУ оказались документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ, в которых содержались сроки вторжения армии РФ в Украину. Оказывается, российский президент Владимир Путин планировал взять Украину за 15 дней.