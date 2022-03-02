Голова КОДА назвав найнебезпечніші напрями в Київській області

Олексій Кулеба попросив громадян дотримуватися комендантської години та не ризикувати зайвий раз.

На підходах до Києва, який російські окупанти хочуть взяти за всяку ціну, ситуація залишається напруженою, повідомив голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба.

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За його словами, у Бучанському районі найважча ситуація в Гостомелі та Бородянці. В останній через авіаудари – великі руйнування жител та інфраструктури.

У районі Вишгороду ситуація напружена, але контрольована.

"Північ району окуповано ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. На окупованій території немає світла, води, перебої зі зв'язком, немає підвезення продуктів. Іде постійне перегрупування сил загарбника", – розповів Кулеба.

Тих, хто планує виїхати з Києва, голова КОДА попередив, що найнебезпечнішими напрямками поки що залишаються Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

"Загарбники продовжують накопичувати безліч військ і техніки. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. У всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами. Ми робимо все необхідне для того, щоб надати допомогу всім нужденним", – наголосив Кулеба.

Чиновник також нагадав, що 2 березня на території Київської області комендантська година діє з 20:00 до 6:00.

Нагадаємо, українська армія звільнила від російських загарбників селище Макарів у Бучанському районі.

Тим часом у ЗСУ опинилися документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту РФ, у яких містилися терміни вторгнення армії РФ в Україну. Виявляється, російський президент Володимир Путін планував взяти Україну за 15 днів.