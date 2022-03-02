Мародеров в Украине начали наказывать по законам военного времени (фото, видео)

Мэры украинских городов призывают наказывать мародеров, вплоть до расстрела. Однако граждане пока выбирают более гуманные методы.

Пока ВСУ и отряды теробороны противостоят российскому вторжению, защищая города и села Украины, нашлось немало тех., кто решил "под шумок" нажиться и начал грабить супермаркеты, вынося не только продукты, но и технику, а также оставленные квартиры мирных жителей. В свою очередь сознательные граждане взялись охотиться на мародеров.

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По законам военного времени

Согласно Криминальному кодексу Украины, а именно статье 432, за мародерство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет. Однако в военное время далеко не всегда есть время и дополнительные силы для того, чтобы их наказывать, поэтому в некоторых городах даже власть позволила жителям самим наказывать тех, кого они поймают за грабежами.

Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин разрешил не задерживать воров, в случае чего, а "стрелять на месте", о чем прямым текстом заявил в своем видеообращении.

[ + – ] Мэр Житомира Сергей Сухомлин

Такое же разрешение озвучил мэр Ахтырки в Сумкой области Павел Кузьменко.

"По частному сектору в городе началось мародерство. За мародерство будем расстреливать на месте. Поднятие цен на товары со стороны предпринимателей будет рассматриваться как мародерство. Пьяные люди, которые будут ходить по городу, будут расцениваться как орки", – подчеркнул он.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже не остался в стороне от проблемы.

"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения! Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться, как никогда. — дать отпор и провокациям в городе. И орде, что сюда рвется! Военные, стражи порядка, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города! Вместе выстоим! Слава Украине! ", – написал он в своем телеграмм-канале.

Фото: Скриншот

Мэр Полтавы Александр Мамай присоединился к своим коллегам.

"Мы знаем, что многие люди покинули город и квартиры пустуют. Поэтому обращаюсь к мародерам и криминальным элементам. У нас введено военное положение, которое позволяет применять оружие в отношении мародеров. Полтавчане, если вы заметили мародеров за "работой", сообщайте работникам полиции или мне в соцсетях", – заявил он.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает объединиться для борьбы с мародерами. По информации Центра, воры отслеживают, есть ли хозяева в городе или уехали. Для этого на автомобилях они кладут под "дворники" бумагу, заклеивают клейкой лентой замки дверей, лепят наклейки на стекло, кладут в щель двери куски картона. Что касается квартир, то чаще всего они вставляют в дверь мелкие монетки, "рекламные" визитки, клеят клейкую бумагу на замки.

"Призываем вас быть бдительными не только к своим домам, но и делать доброе дело – присматривать за соседскими квартирами в случае, если ваши соседи долго отсутствуют, держите с ними связь, убирайте любые подозрительные отметины.", – предупредили в ведомстве.

Полиция и вовсе решила сделать мародеров знаменитыми. Например, харьковские правоохранители выставили фотографии злоумышленников на онлайн-доске позора.

Народный самосуд и парад голых ягодиц

В свою очередь рядовые граждане запустили по стране целый флешмоб. Каждого пойманного на месте преступления мародера они прикручивают пищевой пленкой к столбу и часто снимают провинившемуся штаны. В таком виде человек вынужден находится на глазах у людей, пока его не примет полиция. Отметим, что именно таким же способом мародеров наказывали во времена Второй мировой войны.

Факты преступлений и наказаний вовсю публикуют в соцсетях.

Днепр

Один из любителей легкой наживы попался в руки местных, которые быстро придумали, как его наказать.

[ + – ] Днепровский мародер

Харьков

Советник министра МВД Антон Геращенко поделился видео с мародером из Харькова, подчеркнув, что считает допустимым в военное время применять насилие по отношению к подобным гражданам в воспитательных целях. По его мнению, мародеры – это пособники оккупантов.

Киев

Жители Киева в соцсетях предупреждают, что мародеры ходят по квартирам, и где есть люди, там представляются полицейскими и просят показать "тревожный чемоданчик". Когда доверчивые граждане выполняют эту просьбу, преступники брызгают им в глаза из газового баллончика, забирают деньги и убегают.

Мелитополь

В Мелитополе граждане тоже ловят преступников, которые воруют из торговых точек и магазинов, устраивая им показательное наказание.

Однако, как выяснилось, немало граждан не против поживиться во время войны товарами из закрытых магазинов. Причем это не только, например, супермаркет АТБ, но и магазины электроники.

[ + – ] Мродеры грабят магазин Comfy

Николаев

В Николаеве двое мужчин решили поживиться в местном ресторане в районе площади Победы. Когда они залезли внутрь, то обнаружили там дорогой алкоголь, который употребили на месте. От чрезмерного возлияния оба уснули там же. Местные внимательные граждане, обнаружившие их на месте преступления, разбудили мародеров, выволокли на улицу, где примотали пленкой к дереву вместо столба.

Еще один мародер в Николаеве был примотан к столбу позора.

Кроме того, людей предупредили о том, что мародеры ходят по квартирам под видом территориальной обороны, "пробивая" их на предмет, есть ли там кто или уехал. В таких случаях необходимо звонить в полицию.

Нетешин (Хмельницкая область)

Поймав мародера в Нетешине, местные жители не стали с ним церемониться. Мужчину прикрутили к столбу и отхлестали ремнем на глазах у прохожих.

Полтава

В соцсетях полтавчане сообщают о первых задержанных мародерах, с которыми поступают так же. как и жители других городов: приматывают к столбу пленкой с табличкой о роде деятельности подобных товарищей.

Бывает и так:

Тем временем в Украине продолжаются активные боевые действия. ВСУ активно отбивают наступления оккупантов под Сумами, а Херсонская область оказалась на грани экологической катастрофы.