Мародерів в Україні почали карати за законами воєнного часу (фото, відео)

Мери українських міст закликають карати мародерів, аж до розстрілу. Проте громадяни поки що обирають гуманніші методи.

Поки ЗСУ та загони тероборони протистоять російському вторгненню, захищаючи міста та села України, знайшлося чимало тих, хто вирішив "під шумок" нажитися і почав грабувати супермаркети, виносячи не лише продукти, а й техніку, а також залишені квартири мирних жителів. Зі свого боку, свідомі громадяни взялися полювати на мародерів.

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За законами воєнного часу

Згідно з Кримінальним кодексом України, а саме статтею 432, за мародерство передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до 10 років. Однак у воєнний час далеко не завжди є час і додаткові сили для того, щоб їх карати, тому в деяких містах навіть влада дозволила жителям самим карати тих, кого вони впіймають за пограбування.

Так, мер Житомира Сергій Сухомлин дозволив не затримувати крадіїв, у разі чого, а "стріляти на місці", про що прямим текстом заявив у своєму відеозверненні.

[ + – ] Мер Житомира Сергій Сухомлин

Такий самий дозвіл озвучив мер Охтирки у Сумській області Павло Кузьменко.

"По приватному сектору у місті почалося мародерство. За мародерство розстрілюватимемо на місці. Підняття цін на товари з боку підприємців буде розглядатися як мародерство. П'яні люди, які ходитимуть містом, будуть розцінюватися як орки", — наголосив він.

Мер Києва Віталій Кличко теж не залишився осторонь проблеми.

"Місто живе в нових умовах — умовах воєнного стану та загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми повинні згуртуватися, як ніколи — дати відсіч і провокаціям у місті. І орді, що сюди рветься! Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста! Разом вистоїмо! Слава Україні!" .

Фото: Скриншот

Мер Полтави Олександр Мамай приєднався до своїх колег.

"Ми знаємо, що багато людей покинули місто і квартири порожні. Тому звертаюся до мародерів та кримінальних елементів. У нас введений воєнний стан, який дозволяє застосовувати зброю до мародерів. Полтавці, якщо ви побачили мародерів "за роботою", повідомляйте працівникам поліції або мені у соцмережах", – заявив він.

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає об’єднатися для боротьби з мародерами. За інформацією Центру, злодії відслідковують, чи є господарі у місті, чи поїхали. Для цього на автомобілях вони кладуть під "двірники" папір, заклеюють клейкою стрічкою замки дверей, ліплять наклейки на скло, кладуть у щілину дверей шматки картону. Щодо квартир, то найчастіше вони вставляють у двері дрібні монетки, "рекламні" візитки, клеять клейкий папір на замки.

"Закликаємо вас бути пильними не тільки до своїх домівок, але й робити добру справу — приглядати за сусідськими квартирами у випадку, якщо ваші сусіди довго відсутні, тримайте з ними зв'язок, прибирайте будь-які підозрілі відмітки", — попередили у відомстві.

Поліція вирішила зробити мародерів знаменитими. Наприклад, харківські правоохоронці виставили фотографії зловмисників на онлайн-дошці ганьби.

Народний самосуд та парад голих сідниць

Зі свого боку рядові громадяни запустили країною цілий флешмоб. Кожного спійманого на місці злочину мародера вони прикручують харчовою плівкою до стовпа і часто знімають штани винуватцю. У такому вигляді людина змушена перебувати на очах у людей, доки її не прийме поліція. Зазначимо, що саме у такий спосіб мародерів карали за часів Другої світової війни.

Факти злочинів і покарань публікують у соцмережах.

Дніпро

Один із любителів легкої наживи потрапив до рук місцевих, які швидко придумали, як його покарати.

[ + – ] Дніпровський мародер

Харків

Радник міністра МВС Антон Геращенко поділився відео з мародером з Харкова, наголосивши, що вважає допустимим у воєнний час застосовувати насильство до подібних громадян з виховною метою. На його думку, мародери — це поплічники окупантів.

Київ

Жителі Києва в соцмережах попереджають, що мародери ходять по квартирах, і де є люди, там представляються поліцейськими і просять показати "тривожну валізку". Коли довірливі громадяни виконують це прохання, злочинці бризкають їм у очі з газового балончика, забирають гроші та тікають.

Мелітополь

У Мелітополі громадяни теж ловлять злочинців, які крадуть із торгових точок та магазинів, влаштовуючи їм показове покарання.

Проте, як з'ясувалося, чимало громадян не проти поживитись під час війни товарами із закритих магазинів. Причому це не лише, наприклад, супермаркет АТБ, а й магазини електроніки.

[ + – ] Мродери грабують магазин Comfy

Миколаїв

У Миколаєві двоє чоловіків вирішили нажитись у місцевому ресторані в районі площі Перемоги. Коли вони залізли всередину, виявили там дорогий алкоголь, який вживали на місці. Від надмірного вливання обидва заснули там же. Місцеві уважні громадяни, які їх знайшли на місці злочину, розбудили мародерів, витягли на вулицю, де примотали плівкою до дерева замість стовпа.

Ще одного мародера у Миколаєві примотали до стовпа ганьби.

Крім того, людей попередили про те, що мародери ходять по квартирах під виглядом територіальної оборони, "пробиваючи" їх щодо того, чи є там хтось чи поїхав. У таких випадках необхідно дзвонити в поліцію.

Нетішин (Хмельницька область)

Впіймавши мародера в Нетішині, місцеві жителі не стали з ним церемонитися. Чоловіка прикрутили до стовпа і відшмагали ременем на очах у перехожих.

Полтава

У соцмережах полтавці повідомляють про перших затриманих мародерів, з якими вчиняють так само, як і жителі інших міст: примотують до стовпа плівкою з табличкою про рід діяльності подібних товаришів.

Буває і так:

Тим часом в Україні продовжуються активні бойові дії. ЗСУ активно відбивають наступ окупантів під Сумами, а Херсонська область опинилася на межі екологічної катастрофи.