"Імперська історія": з будинку Вєрки Сердючки на Хрещатику знесуть радянську зірку

Загалом київська міська рада визначила 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи, які підлягають демонтажу.

Київська міська рада внесла до переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста, відомий "будинок з зіркою" на Хрещатику. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

"Місто продовжує очищення міського простору від російських сенсів. Рішення, зокрема, передбачає демонтаж зірки з будинку на Хрещатику, пам’ятників радянським пропагандистам, постаментів пам’ятників Леніну тощо", — сказала Старостенко.

За її словами, Росія використовує "елементи, пов’язані з імперською історією, як плацдарм для просування агресивної політики".

Зазначимо, що саме у цьому будинку на Хрещатику має квартиру відомий український артист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка.

Будинок з зіркою Фото: З відкритих джерел

Загалом до переліку споруд, які підлягають повному демонтажу увійшли 27 обєктів та ще 20 таких, що потребують корекції або часткового демонтажу елементів композиції.

До об'єктів, які зноситимуть повністю, належать:

пам’ятники Олександру Бойченку (на території гімназії № 59) й Миколі Островському (на території гімназії № 191);

постаменти від пам’ятника Володимиру Леніну (бульв. Тараса Шевченка, 1 та вул. Якова Гніздовського, 1-А);

меморіальний камінь "Комсомольська алея" (на просп. Академіка Глушкова, 40);

зірка на даху будинку на вул. Хрещатик, 25.

Часткового демонтажу потребують:

дошка з російськомовною цитатою режисера Станіслава Говорухіна на пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам (вул. Лаврська, 19). Її планують замінити на дошку українською мовою з присвятою українцям, що загинули під час злочинного військового вторгнення СРСР в Афганістан;

на пам’ятниках Борису Патону і Іллі Рєпіну у планах замінити написи російською мовою на українську;

монограма із зображенням імперського вензеля Олександра ІІІ, що на в’їзній брамі до КНП "Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва" (колишня Олександрівська лікарня), демонтують.

У київській міській раді також нагадали, що наразі з публічного простору столиці вже прибрали 117 подібних об’єктів чи елементів.

"На сьогоднішній день ще не демонтовано 87 об’єктів, 12 із яких мають пам’яткоохоронний статус", — наголосили в пресслужбі КМР.

Нагадаємо, 15 листопада у Кривому Розі демонтували пам'ятники Пушкіну та Лермонтову.

Фокус також писав про те, що в Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою.