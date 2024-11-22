"Имперская история": с дома Верки Сердючки на Крещатике снесут советскую звезду

В целом киевский городской совет определил 47 памятных объектов и элементов отделки, отражающих советские и российские исторические и пропагандистские нарративы, которые подлежат демонтажу.

Киевский городской совет внес в перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, подлежащих устранению из публичного пространства города, известный "дом со звездой" на Крещатике. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"Город продолжает очистку городского пространства от российских смыслов. Решение, в частности, предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике, памятников советским пропагандистам, постаментов памятников Ленину и т.д.", — сказала Старостенко.

По ее словам, Россия использует "элементы, связанные с имперской историей, как плацдарм для продвижения агрессивной политики".

Отметим, что именно в этом доме на Крещатике имеет квартиру известный украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка.

Дом со звездой Фото: Из открытых источников

Всего в перечень сооружений, подлежащих полному демонтажу вошли 27 объектов и еще 20 таких, которые требуют коррекции или частичного демонтажа элементов композиции.

К объектам, которые будут сносить полностью, относятся:

памятники Александру Бойченко (на территории гимназии № 59) и Николаю Островскому (на территории гимназии № 191);

постаменты от памятника Владимиру Ленину (бульв. Тараса Шевченко, 1 и ул. Якова Гниздовского, 1-А);

мемориальный камень "Комсомольская аллея" (на просп. Академика Глушкова, 40);

звезда на крыше дома на ул. Крещатик, 25.

В частичном демонтаже нуждаются:

доска с русскоязычной цитатой режиссера Станислава Говорухина на памятнике Воинам-интернационалистам (ул. Лаврская, 19). Ее планируют заменить на доску на украинском языке с посвящением украинцам, погибшим во время преступного военного вторжения СССР в Афганистан;

на памятниках Борису Патону и Илье Репину в планах заменить надписи на русском языке на украинский;

монограмма с изображением имперского вензеля Александра III, что на въездных воротах в КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" (бывшая Александровская больница), демонтируют.

В киевском городском совете также напомнили, что сейчас из публичного пространства столицы уже убрали 117 подобных объектов или элементов.

"На сегодняшний день еще не демонтировано 87 объектов, 12 из которых имеют памятникоохранный статус", — отметили в пресс-службе КГС.

Напомним, 15 ноября в Кривом Роге демонтировали памятники Пушкину и Лермонтову.

Фокус также писал о том, что в Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с российской и советской историей и культурой.