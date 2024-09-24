Бабель, Высоцкий, Маринеско и два Пушкина: какие памятники снесут в Одессе

В Одесском горсовете отметили, что памятники демонтируют, но куда потом денут — неизвестно.

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В Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с российской и советской историей и культурой. В списке оказались и те монументы, которые уже снесены или демонтированы. Перечень памятников добавлен к проекту решения исполкома Одесского городского совета.

В проекте сказано, что демонтируют и изымут из публичного пространства памятники, памятные знаки и их отдельные элементы, содержащие "символику российской имперской политики в Одесской области".

Согласно документу, демонтажу в Одессе подлежат:

Памятник М. Горькому, парк им. Марка Твена;

Памятник Глушко В.П., проспект Академика Глушко;

Макеты ордена Ленина, площадь Десятого апреля, мемориал "Крылья победы";

Памятник И. Бабелю, улица Жуковского, 24;

Братская могила красногвардейцев, погибших в борьбе за установление Советской власти в г. Одессе в январе 1918 года в годы гражданской войны, Куликово поле;

Памятник Александру II, парк им. Т.Г. Шевченко;

Памятник А. Маринеско, спуск Маринеско;

Стена Чекистов, улица Мечникова угол улицы Болгарской;

Памятник З. Космодемьянской; улица Мускатная, 1;

Памятник И.В. Мичурину, Овидиопольское шоссе, 3;

Памятник Малиновскому Р.Я., улица Преображенская угол улицы Софиевской;

Памятник Н.А. Посмитному, улица Балтиморская;

Памятник А.С. Пушкину, Приморский бульвар;

Памятник А.С. Пушкину, улица Пушкинская, 13;

Памятник комсомольцам Одесской области, Сквер между улицами Старопортофранковской и Мечникова;

Памятник И.Д. Черняховскому, улица Тенистая, 1;

Памятник А.А. Нилусу, Фонтанская дорога, 4;

Памятник В.П. Чкалову, Французский бульвар, 85;

Памятник В. Высоцкому; Французский бульвар, 33.

Отметим, что памятник Максиму Горькому в парке Марка Твена уже демонтировали. А изображение ордена Ленина на площади 10 апреля несколько раз самостоятельно пытались демонтировать активисты.

А одним из самых новых в этом перечне является памятник Бабелю. Его установили в 2011 году по инициативе известного драматурга и участника КВН Валерия Хаита.

Памятник Исааку Бабелю Фото: "Думская"

Памятник Владимиру Высоцкому возле Одесской киностудии установили в 2012 году. Тогда на открытии присутствовал его сын Никита Высоцкий, который признался, что памятник ему не нравится.

Памятник Владимиру Высоцкому Фото: "Думская"

Напомним, о сносе бюста Пушкина перед зданием городского совета говорил руководитель Одесского ОГА Олег Кипер. В конце декабря 2023 года в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Уже в конце июля 2024-го Геннадий Труханов раскритиковал десоветизацию, декоммунизацию и деколонизацию в Одессе, которую анонсировала областная военная администрация.