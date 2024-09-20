В Одессе снесут памятник Пушкину: ОВА подписала все документы, детали (видео)

Глава администрации Олег Кипер анонсировал снос бюста, который установлен в честь российского поэта. Впрочем, отметил он, демонтажные работы будет проводить не ОВА.

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Одесская областная военная администрация подписала все необходимые распоряжения, позволяющие демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину, который установлен на Приморском бульваре. Это в интервью YouTube-каналу "Города силы" подтвердил глава региона Олег Кипер.

Он отметил, что соответствующие письма уже разосланы, добавив, что сносить бюст будет не ОВА.

Одесский мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против сноса монумента, объясняя, что памятник Пушкину нельзя сносить, поскольку он внесен в реестр ЮНЕСКО.

Впрочем, как рассказывал Олег Кипер, Кабинет министров исключил из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения монументы российским и советским деятелям. В том числе и установленные в Одессе памятник Пушкину на Приморском бульваре и Воронцову на Соборной площади.

"Это означает, что памятник не под охраной ЮНЕСКО", — подчеркивал глава ОВА.

Отметим, что памятник Пушкину установили в Одессе в 1887-1889 годах на средства, которые были пожертвованы горожанами. Памятник стоит на Приморском бульваре в части, которая примыкает к зданию администрации. Сам Пушкин жил в Одессе с июня 1823-го по июль 1824-го. Считается, что именно здесь он написал часть своего романа в стихах "Евгений Онегин".

Напомним, в конце декабря 2023 года в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Уже в конце июля 2024-го Геннадий Труханов раскритиковал десоветизацию, декоммунизацию и деколонизацию в Одессе, которую анонсировала областная военная администрация. После этого глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал СБУ проверить Труханова.