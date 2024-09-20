В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну: ОВА підписала усі документи, деталі (відео)

Очільник адміністрації Олег Кіпер анонсував знесення погруддя, яке встановлене на честь російського поета. Утім, зазначив він, демонтажні роботи проводитиме не ОВА.

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Одеська обласна військова адміністрація підписала всі необхідні розпорядження, що дозволяють демонтувати пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, який встановлене на Приморському бульварі. Це в інтерв'ю YouTube-каналу "Міста сили" підтвердив очільник регіону Олег Кіпер.

Він зазначив, що відповідні листи вже розіслані, додавши, що зноситиме погруддя не ОВА.

Одеський мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти знесення монумента, пояснюючи, що пам’ятник Пушкіну не можна зносити, оскільки його внесено до реєстру ЮНЕСКО.

Утім, як розповідав Олег Кіпер, Кабінет міністрів виключив із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення монументи російським і радянським діячам. Зокрема й встановлені в Одесі пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі та Воронцову на Соборній площі.

"Це означає, що пам’ятник не під охороною ЮНЕСКО", — наголошував очільник ОВА.

Зазначимо, що пам’ятник Пушкіну встановили в Одесі в 1887—1889 роках на кошти, які були пожертвувані містянами. Пам’ятник стоїть на Приморському бульварі у частині, яка примикає до будівлі адміністрації. Сам Пушкін жив у Одесі з червня 1823-го по липень 1824-го. Вважається, що саме тут він написав частину свого віршованого роману "Євгеній Онєгін".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року в Одесі демонтували пам'ятники імператриці Катерині II та полководцю Олександру Суворову.

Вже наприкінці липня 2024-го Геннадій Труханов розкритикував дерадянізацію, декомунізацію і деколонізацію в Одесі, яку анонсувала обласна військова адміністрація. Після цього голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав СБУ перевірити Труханова.