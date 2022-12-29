В Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II та полководцю Суворову (відео)

Зазначимо, що пам'ятник "Засновникам Одеси" було встановлено на Катерининській площі 2007 року, а пам'ятник Суворову 2012 року.

Related video

В Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II та російському полководцю Олександру Суворову. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Одеса. Почали", — написав він.

[ + – ] Знесення пам'ятника "Засновникам Одеси"

Також з'явилося фото зі знесенням пам'ятника Суворову.

[ + – ] Знесення пам'ятника Суворову

Пам'ятник Олександру Суворову

Пам'ятник російському військовому Олександру Суворову було відкрито в Одесі у 2012 році. Він був у селищі Котовського. Монумент був копією іншої пам'ятки Суворову, яку 1945 року перевезли з Одеси до Ізмаїла.

[ + – ] Відкриття пам'ятника Суворову у 2012 році [ + – ] Відкриття пам'ятника Суворову у 2012 році

Пам'ятник Засновникам Одеси

На постаменті встановлені скульптури Катерині II та її сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потьомкіну та Зубову. Був розташований в Одесі на Катерининській площі. Він був споруджений вперше у 1900 році, проте у 1920 його демонтували. Вже 2007 року пам'ятник було вирішено відновити.

Зазначимо, що підготовка до знесення пам'яток розпочалася ще вдень.

Нагадаємо, що ще 30 листопада міськрада Одеси прийняла рішення знести пам'ятник Катерині II. Його перенесуть на зберігання до музею, доки у місті не збудують так званий парк імперського минулого.

Раніше, 1 серпня, президент Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про знесення пам'ятника, який просили замінити на монумент американському актору фільмів "для дорослих" Біллі Геррінгтону. У відповіді сказано, що президент звернувся до міськради із проханням розглянути ініціативу.