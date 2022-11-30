В Одесі знесуть пам'ятник Катерині II: міськрада ухвалила остаточне рішення

Пам'ятники Катерині II та полководцю Олександру Суворову перенесуть на зберігання до музею, доки у місті не збудують так званий парк імперського минулого.

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Одеська міська рада проголосувала за демонтаж та перенесення двох пам'ятників — Засновникам Одеси, разом зі статуєю імператриці Катериною ІІ, та полководцю Олександру Суворову. Пам'ятники перенесуть до музею. Відповідне рішення місцеві депутати ухвалили під час сесії у середу, 30 листопада, свідчить трансляція засідання.

Знесення та перенесення пам'ятника Катерині II підтримали 43 депутати (97,7%) присутніх, а демонтаж та перенесення пам'ятника Суворову — 41 депутат (93,2%).

Мер Одеси Геннадій Труханов у ході засідання нагадав, що є пропозиція створити у місті парк імперського минулого, куди зокрема можуть перемістити й пам'ятник Катерині II. До створення відповідної установи його передадуть на тимчасове зберігання музею. Зазначимо, що до цього, 24 листопада, за проєкт рішення про демонтаж пам'ятника Катерині ІІ проголосував виконавчий комітет, а на минулому засіданні міськради депутатам не вистачило голосів для ухвалення цього рішення.

20 жовтня в Одесі завершилося електронне опитування щодо долі пам'ятника Катерині II. Більшість — 3 914 — тоді висловилися за варіант "демонтувати пам'ятник повністю".

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов обіцяв голосувати "за" демонтаж пам'ятника Катерині II та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого. До цього місцеві жителі кілька разів обливали монумент червоною фарбою.

Фокус також писав про те, як у Харкові відправили "на відповідальне збереження" погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Долю пам'ятника вирішуватимуть харків'яни після перемоги України у війні із РФ.