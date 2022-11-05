Мерія Одеси анонсувала можливе знесення пам'ятника Катерині II (фото)

Більшість мешканців Одеси під час голосування підтримали демонтаж пам'ятника. Остаточне рішення про знесення пам'ятки культури ухвалять на сесії міськради.

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В Одесі завершилося голосування на платформі "Соціально активний громадянин", де вирішувалася доля пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина ІІ. Про його результати на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За його словами, більшість тих, хто брав участь у голосуванні, виступила за демонтаж пам'ятника, розташованого на Катерининській площі. Труханов наголосив, що попри воєнні дії в країні, дотримали законної демократичної процедури.

"Всупереч спробам провокаторів дестабілізувати ситуацію в місті, наша громада зберегла вірність демократичним цінностям. Я вдячний кожному одеситу, який взяв участь у голосуванні", — зазначив мер.

Наразі питання про демонтаж пам'ятника планують винести на найближчу сесію міської ради, а сам Труханов уже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проєкт рішення.

"Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" врахують депутати міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому. Найближчим часом у цьому питанні поставлять остаточну крапку — у межах загальноприйнятих демократичних норм та чинного українського законодавства", — підсумував чиновник.

Конфлікт довкола пам'ятника триває не перший місяць. Ще влітку з'явилася петиція президентові із закликом знести його. Володимир Зеленський звернувся до мерії Одеси з проханням розв'язати це питання. Зі свого боку Труханов тоді заявив, що він проти знесення пам'ятника.

Перше голосування за демонтаж пам'ятника відбулося у мерії 28 вересня, проте більшість депутатів відмовилися брати участь у ньому. "За" висловилися лише 17 осіб, і рішення не ухвалили.

Зі свого боку деякі жителі міста показують інше ставлення до цього об'єкту — пам'ятник дедалі частіше зазнає нападів. Його вже неодноразово обливали червоною фарбою, а 2 листопада вранці одесити побачили не лише традиційне "розмальовування", а й інші елементи. Невідомі одягли на голову скульптури Катерини червоний ковпак ката, а на руку прикріпили мотузку з петлею.

[ + – ] На голову пам'ятника одягли червоний ковпак і повісили на руку мотузку з петлею Фото: Сергій Гуцалюк/Facebook

Нагадаємо, як на підрив чергової радянської пам'ятки у Миколаєві відреагував голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.