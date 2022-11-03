"Питання законності": Арахамія засудив підрив радянської пам'ятки у Миколаєві (фото)
У прифронтовому регіоні, на думку нардепа, має відбуватися "дерадянізація", проте ніхто не давав права українцям гуляти вулицями міста з вибухівкою.
Українці не повинні позбавлятися радянських пам'яток силовими методами, використовуючи при цьому вибухівку. Відповідну заяву оприлюднив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Зокрема, нардеп відреагував на підрив чергової радянської пам'ятки у Миколаєві. За його словами, це вже другий подібний випадок із початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.
Арахамія вважає, що Україна має позбутися всього, що нав'язала країна-агресор. Проте, за словами парламентаря, українці не повинні в цьому випадку вдаватися до силових методів та використовувати вибухівку.
"Ніщо не заважає прибирати пам'ятки, які нам не подобаються, удень, за рішенням органів місцевої влади, з камерами і репортерами. Так, щоб не лякати людей, яким і без того вистачає нічних прильотів по місту. У нас війна з нащадками тих, хто нав'язував нам свої пам'ятники. Однак це не дає права нікому гуляти вночі з вибухівкою. Це питання законності та правопорядку", — продовжив Арахамія і закликав місцеву владу посилити в Миколаєві заходи безпеки.
Крім того, як вважає глава президентської фракції, керівництво Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації має вже зараз розпочати "дерадянізацію" у регіоні, не чекаючи перемоги України у повномасштабній війні з РФ. За словами Арахамії, все, що насаджувала нам Росія, притягує до себе проблеми.
"Чим швидше цього позбудемося — тим легше буде всім. Але законним, цивілізованим способом", — резюмував нардеп, коментуючи підрив радянської пам'ятки у Миколаєві.
Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Миколаєві прогримів потужний вибух, внаслідок якого було пошкоджено радянський пам'ятник "Скорботна мати".
Також повідомлялося, що після повномасштабного вторгнення у Миколаєві комунальники демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну.