"Вопрос законности": Арахамия осудил подрыв советского памятника в Николаеве (фото)

В прифронтовом регионе, по мнению нардепа, должна проходить "десоветизация", однако никто не давал права украинцам гулять по улицам города со взрывчаткой.

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Украинцы не должны избавляться от советских памятников силовыми методами, используя при этом взрывчатку. Соответствующее заявление обнародовал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В частности, нардеп отреагировал на подрыв очередного советского памятника в Николаеве. По его словам, это уже второй подобный случай с начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Арахамия считает, что Украина должна избавиться от всего, что навязала страна-агрессор. Однако, по словам парламентария, украинцы не должны в этом случае прибегать к силовым методам и использовать взрывчатку.

"Ничто не мешает убирать не нравящиеся памятники днем, по решению органов местной власти, с камерами и репортерами. Да, чтобы не пугать людей, которым и без того хватает ночных прилетов по городу. У нас война с потомками тех, кто навязывал нам свои памятники. Однако это не дает права никому гулять ночью со взрывчаткой. Это вопрос законности и правопорядка", — продолжил Арахамия и призвал местную власть усилить в Николаеве меры безопасности.

Более того, как считает глава президентской фракции, руководство Николаевской областной военно-гражданской администрации должно уже сейчас начать "десоветизацию" в регионе, не дожидаясь победы Украины в полномасштабной войне с РФ. По словам Арахамии, все, что насаждала нам Россия, притягивает к себе проблемы.

"Чем быстрее этого избавимся — тем легче будет всем. Но в законный, цивилизованный способ", — резюмировал нардеп, комментируя подрыв советского памятника в Николаеве.

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Напомним, вечером 2 ноября в Николаеве прогремел мощный взрыв, в результате которого был поврежден советский памятник "Скорбящая мать".

Также сообщалось, что после полномасштабного вторжения в Николаеве коммунальщики демонтировали памятник Александру Пушкину.