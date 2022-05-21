"Пушкін утік від сорому": у Миколаєві комунальники демонтували пам'ятник поетові (фото)

За словами мера Миколаєва, пам’ятник демонтували комунальні служби. Його подальшу долю визначать після війни. Мешканці в соцмережах вимагають "повернути Сашка".

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Сьогодні в сквері Олександра Пушкіна в центрі Миколаєва зник пам'ятник поетові. Про це повідомив місцевий житель Юрій Мінін у Facebook.

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"Не знав, що пам'ятник Пушкіну біля Інгульського мосту може ходити", — пожартував він, опублікувавши фотографію порожнього гранітного постаменту без скульптурного зображення.

[ + – ] Постамент пам'ятника Пушкіну після демонтажу скульптури Фото: Юрий Минин

За інформацією видання "Факти", демонтаж провели близько 4 години ранку. Бронзову скульптуру прибрали за допомогою автокрану та відвезли в невідомому напрямку.

Трохи згодом мер міста Олександр Сенкевич написав, що демонтаж проводився комунальними службами, а подальшу долю пам'ятника визначать після закінчення війни в Україні.

"Друзі, спокійно, пам'ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз жодні знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні — перемогти! Давайте на цьому зосередимо всі сили. Після війни розберемося, що з ним робити!" — прокоментував демонтаж пам'ятника міський голова.

Реакція соцмереж на знесення пам'ятника Пушкіну в Миколаєві: "Поверніть поета"

Тим часом жителі Миколаєва вже ведуть активну дискусію у Facebook, обговорюючи зникнення пам'ятника. Чимало користувачів активно висловлюються за те, щоб повернути поета на місце.

"Пушкін не оспівував царський режим, а в Одесі написав багато хороших віршів. Навряд чи ці звірячі буряти, дагестанці, та й російські негідники з глибинки взагалі щось про нього знають чи читали", — написала Ніна Войтова.

Із нею погоджується і Юрій Гуменюк: "Пушкіна треба повернути, це історія нашого міста".

Деякі користувачі цікавляться, чи можна помістити пам'ятник у місцевий краєзнавчий музей.

Водночас частина городян у коментарях підтримала знесення пам'ятника, наголошуючи, що Україні необхідно дистанціюватися від російської культури.

"Пушкін втік від сорому за своїх російських нащадків", — наголосив користувач Максим Коваль.

[ + – ] Пам'ятник Пушкіну в Миколаєві Фото: Вiкiпедiя

Пам'ятник Олександру Пушкіну створили миколаївський скульптор Юрій Макушин і архітекторка Ольга Попова. Його встановили в 1988 році.

Раніше, 19 травня, у Харкові знесли пам'ятник князю Олександру Невському: до монумента прив'язали трос і зірвали монумент із постаменту. За словами члена Харківського антикорупційного центру та депутата Чугуївської міської ради Дмитра Дробота, це зробили українські військовослужбовці.

Нагадаємо, 40% українців проти знесення пам'ятників, присвячених Другій світовій війні. Водночас абсолютна більшість опитаних соціологічною групою "Рейтинг" виступають за демонтаж пам'ятників, пов'язаних з Росією, та за дерусифікацію топонімів в Україні.

Раніше Фокус писав, що в Києві знесли пам'ятник трудящим під аркою Дружби народів.