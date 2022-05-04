40% українців проти знесення пам'ятників, присвячених Другій світовій, — опитування "Рейтингу"

Водночас абсолютна більшість опитаних виступають за демонтаж пам'ятників, пов'язаних з Росією, та за дерусифікацію топонімів в Україні.

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40% жителів України виступають проти демонтажу пам'ятників, присвячених Другій світовій війні. Про це свідчать дані, отримані соціологічною групою "Рейтинг" у межах Десятого загальнонаціонального опитування в умовах війни.

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Проте 71% респондентів підтримують ідею знести всі пам'ятники, пов'язані з країною-агресором. Також понад 65% опитаних вважають за необхідне перейменувати вулиці з російськими чи радянськими назвами. 62% українців схвалюють заборону російської музики на радіо та телебаченні.

А ось до вилучення зі шкільних програм творів російської літератури громадяни країни ставляться суперечливо. Цю ініціативу підтримує лише 35% респондентів, 30% не підтримують, ще 31% ставляться нейтрально.

9 травня, СРСР та російська символіка

На кінець квітня 2022 року в Україні зафіксовано найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР — лише 11%. Для порівняння: у 2010 році він становив 46%. 87% респондентів не шкодують про розпад Радянського Союзу, ще 2% не можуть сказати про своє ставлення до цього.

За період російського вторгнення в Україні відбулася істотна переоцінка ставлення до 9 травня як до Дня Перемоги. До 2022 року 80% дорослого населення сприймали цей день як свято, що має значний особистий символізм. Сьогодні цей показник становить лише 34%. 36% респондентів називають його "пережитком минулого", ще 14% вважають 9 травня звичайним днем, 9% — просто вихідним днем.

89% опитаних "Рейтингом" підтримують визнання дій російських військ біля України геноцидом українського народу. 76% виступають за заборону використання символів Z та V, 74% — за заборону "георгіївської" стрічки в Україні. Як зазначають соціологи, п'ять років тому заборону стрічки підтримувало лише 45%.

Ставлення до росіян, білорусів та жителів ОРДЛО

Під час повномасштабної війни в Україні погіршилося ставлення до росіян, які проживають в Україні, мешканців тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО.

Так, до жителів окупованої АРК позитивно ставляться 41%, негативно — 14%, нейтрально — 40%.

До росіян, які проживають в Україні, позитивно ставляться 30%, негативно — 27%, нейтрально — 39%.

До жителів ОРДЛО позитивно ставляться до 27%, негативно — 31%, нейтрально — 37%.

До жителів Білорусі позитивно ставляться 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно — 33%, нейтрально — 42%.

Водночас до жителів Росії переважає негативне ставлення — 69%. Позитивно до них ставляться 8% (за рік показник погіршився більш ніж утричі), нейтрально — 20%.

Опитування проведено 27 квітня 2022 р. Вибіркова сукупність проведеного соцопитування — 1000 респондентів. "Рейтинг" опитав населення України від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95: не більш як 3,1%.

Нагадаємо, 91% українців не вважають себе "одним народом" із росіянами. Це показали дані опитування "Рейтингу", проведеного 6 квітня цього року.

Фокус також писав, що з початку вторгнення росіяни стали гірше ставитися до України, США та ЄС.