З початку вторгнення росіяни стали гірше ставитися до України, США та ЄС, — опитування

Порівняно зі серпнем минулого року, багато жителів РФ перейнялися симпатією до Китаю та Білорусі.

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У березні ставлення росіян до України, США, Європейського союзу та НАТО значно погіршилося на фоні війни в Україні. Про це свідчать результати опитування російської дослідницької організації "Левада-центр", визнаної в РФ іноземним агентом.

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Ставлення жителів Росії до України зіпсувалося і продовжує погіршуватися, за останніми даними 57% ставляться до України "погано" і 30% — "добре". Настрої серед вікових груп практично не відрізняються, найбільше негативно налаштованих людей виявилося серед опитаних старше 55 років (61%).

[ + – ] Ставлення до України за результатами опитування "Левада-центру" Фото: Путин

На сьогодні 72% опитаних негативно відгукуються про США, і лише 17% — позитивно. Соціологи зазначили, що у лютому близько 31% росіян добре ставилися до Америки і 55% — погано, утрималися лише 1%. Ставлення до США в Росії наблизилося до показників травня 2015 року, коли відносини між країнами різко погіршилися: 12% "добре" проти 81% "погано".

[ + – ] Ставлення до США за результатами опитування "Левада-центру" Фото: Путин

Найкраще до США ставиться російська молодь: 26% опитаних віком від 18 до 24 років та 25% у групі 25-39 років. У групі 40-54 років 15% ставляться до Штатів позитивно, а 74% негативно. Жителі Росії віком від 55 років у 82% погано відгукуються про США, і лише 9% – добре.

Подібні настрої склалися і до ЄС: порівняно з лютим кількість позитивних оцінок у березні скоротилася майже вдвічі (з 37% до 21%), а кількість негативних збільшилася з 48% до 67%. Найкраще до країн Європи відносяться молоді люди 18-24 років (35% позитивних відгуків), а найгірше – від 55 років і старше (78% негативних).

[ + – ] Ставлення до ЄС за результатами опитування "Левада-центру" Фото: Путин

Відносно стабільними залишаються відносини росіян до НАТО: 10% — "добре", 78% — "погано" за результатами опитування у березні. Зміни порівняно з 2018 роком незначні: 11% та 76% відповідно. Серед респондентів 18-24 років до Альянсу негативно ставляться 67%, у групі 25-39 років – 68%, у групі 40-54 року – 79%, людей від 55 років та старших – 88%.

За інформацією "Левада-центру", переважна більшість росіян позитивно ставляться до Білорусі (87%) та Китаю (83%). Порівняно зі серпнем 2021 року їхнє ставлення до цих країн покращилося, тоді про них добре відгукувалися 82% та 70% відповідно.

[ + – ] Ставлення до Білорусі за результатами опитування "Левада-центру" [ + – ] Ставлення до Китаю за результатами опитування "Левада-центру"

Опитування провели з 24 по 30 березня 2022 року у 137 населених пунктах із 50 регіонів РФ. У дослідженні взяли участь 1632 росіян різного віку, які представляють міське та сільське населення країни.

Нещодавно "Левада-центр" оприлюднив результати іншого опитування, за якими кожен десятий житель хоче емігрувати з Росії. Найбільше охочих виявилося серед молодих росіян віком 18-24 роки (24%) та 25-39 років (12%). Багато громадян незадоволені економічною та політичною обстановкою в країні, а також хочуть забезпечити своїм дітям найкраще майбутнє.