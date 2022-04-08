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Кожен десятий росіянин хоче емігрувати із країни, — опитування

Євгенія Корольова
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Фото: karachun.com.ua | Паспорт РФ

Найчастіше про бажання виїхати кажуть молоді росіяни, а серед головних причин називають несприятливу економічну та політичну ситуацію всередині держави.

Кожен десятий громадянин Росії хоче переїхати за кордон на постійне місце проживання. Про це свідчать результати опитування російської дослідницької організації "Левада-центр", визнаної у РФ іноземним агентом. Опитування громадської думки проводилося 24-30 березня 2022 року.

При цьому 89% респондентів сказали, що залишати країну вони не хочуть, 1% утримався від відповіді. Загалом після російського вторгнення в Україну бажання місцевих жителів виїхати з країни скоротилося.

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Опитування росіян

Як основні причини для від'їзду респонденти називають економічну обстановку в Росії (44%), бажання забезпечити дітям гідне майбутнє за кордоном (41%), політичну обстановку в Росії (33%), високу якість медичних послуг за кордоном (32%), більше можливостей для кар'єрного росту (31%) тощо.

Найчастіше про бажання виїхати заявляють молоді росіяни. Про еміграцію думає чверть респондентів 18-24 років. Серед опитаних від 25 до 39 років про це говорять 17%, ще 7% серед респондентів 40-54 років та 4% — люди від 55 років та старші.

Опитування Левада-центру проведене за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1632 осіб віком від 18 років і старшим у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка під час вибірки 1600 осіб (імовірно 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2,0% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Як Фокус писав раніше, 91% жителів України не вважають українців та росіян одним народом, а 80% громадян відчувають гордість за Україну.