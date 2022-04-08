Кожен десятий росіянин хоче емігрувати із країни, — опитування

Найчастіше про бажання виїхати кажуть молоді росіяни, а серед головних причин називають несприятливу економічну та політичну ситуацію всередині держави.

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Кожен десятий громадянин Росії хоче переїхати за кордон на постійне місце проживання. Про це свідчать результати опитування російської дослідницької організації "Левада-центр", визнаної у РФ іноземним агентом. Опитування громадської думки проводилося 24-30 березня 2022 року.

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При цьому 89% респондентів сказали, що залишати країну вони не хочуть, 1% утримався від відповіді. Загалом після російського вторгнення в Україну бажання місцевих жителів виїхати з країни скоротилося.

[ + – ] Опитування росіян

Як основні причини для від'їзду респонденти називають економічну обстановку в Росії (44%), бажання забезпечити дітям гідне майбутнє за кордоном (41%), політичну обстановку в Росії (33%), високу якість медичних послуг за кордоном (32%), більше можливостей для кар'єрного росту (31%) тощо.

Найчастіше про бажання виїхати заявляють молоді росіяни. Про еміграцію думає чверть респондентів 18-24 років. Серед опитаних від 25 до 39 років про це говорять 17%, ще 7% серед респондентів 40-54 років та 4% — люди від 55 років та старші.

Опитування Левада-центру проведене за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1632 осіб віком від 18 років і старшим у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка під час вибірки 1600 осіб (імовірно 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2,0% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Як Фокус писав раніше, 91% жителів України не вважають українців та росіян одним народом, а 80% громадян відчувають гордість за Україну.