91% українців не вважають росіян "одним народом", — опитування "Рейтинга"

Дедалі менше жителів країни асоціюють себе з "радянськими людьми", а самоідентифікація себе як "громадян України" за дев'ять місяців зросла із 75 до 98%, кажуть дані соцопитування.

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Соцгрупа "Рейтинг" 6 квітня цього року провела восьме загальнонаціональне опитування "Україна в умовах війни". Згідно з його результатами, гордість за свою державу є домінантним почуттям у країні, її відчувають 80% опитаних. У той час, як ще 9 місяців тому, у серпні 2021 року, про гордість за Україну говорило лише 34% респондентів. Смуток щодо України відчувають 32% людей, радість — 20%, страх — 16%, гнів — 11%, зацікавленість — 6%.

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Респонденти практично не називають такі емоції як байдужість і сором щодо своєї країни.

Самоідентифікація

За останні 9 місяців суттєво зросла кількість людей, які визначають себе як "громадян України": із 75 до 98%. У країні також збільшилася кількість населення, що ідентифікує себе як "європейців": з 27 до 57%. Водночас, дедалі менше українців називають себе "радянськими людьми". Якщо у серпні минулого року таких було 21%, то сьогодні це лише 7%. Окрім цього, у країні фіксується дуже високий рівень місцевого патріотизму.

Абсолютна більшість опитаних (91%) не підтримує тезу, що українці та росіяни — це один народ. У серпні 2021 року так вважав 41% респондентів, сьогодні з цим погоджуються лише 8%.

Дружні стосунки з росіянами

64% опитаних вважають, що відновлення дружніх стосунків між українцями та росіянами у майбутньому неможливе. Ще 22% населення впевнені, що таке може бути лише за 20-30 років, але не раніше. Майже 10% вважають, що примирення можливе протягом найближчих 15 років.

76% респондентів підтримують ідею перейменування вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані з Росією. 81% опитаних вважає, що українському бізнесу, який продовжує працювати в Російській Федерації, варто збільшити податки.

Церква

51% респондентів виступають за заборону Української православної церкви Московського патріархату на території України. Таке рішення підтримують дві третини опитаних мешканців заходу країни та лише 29% — сходу України. При цьому 20% упевнені, що держава не повинна втручатися у справи церкви. Цю позицію найчастіше відстоюють у східних регіонах країни (35%) та на півдні (25%).

Допомога державі

Майже 80% респондентів беруть участь у захисті України так чи інакше. Так, 45% опитаних допомагають обороні України фінансово. Волонтерством і допомогою цивільному населенню чи військовим займаються 35%, в інформаційному опорі бере участь 18%. 13% респондентів працюють у критичній інфраструктурі, 3% беруть участь у теробороні, і ще 3% є військовими. Чверть немає можливості допомагати.

Вибіркова сукупність проведеного соцопитування — 1 200 респондентів. "Рейтинг" опитав населення України від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,8%.

За тиждень до початку російського вторгнення Фокус писав, що 64% українців вірять, що ЗСУ відіб'ють напад Росії.

Нагадаємо, що більше половини українців підтримують вступ України до НАТО.