91% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами, — опрос "Рейтинга"

Все меньше жителей страны ассоциируют себя с "советскими людьми", а самоидентификация себя как "граждан Украины" за девять месяцев выросла с 75 до 98%, говорят данные соцопроса.

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Соцгруппа "Рейтинг" 6 апреля этого года провела восьмой общенациональной опрос "Украина в условиях войны". Согласно его результатам, гордость за свое государство является доминирующим чувством в стране, ее испытывают 80% опрошенных. В то время, как еще 9 месяцев назад, в августе 2021 года, о гордости за Украину говорило лишь 34% респондентов. Печаль по отношению к Украине испытывают 32% людей, радость – 20%, страх – 16%, гнев – 11%, заинтересованность – 6%.

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Респонденты практически не называют такие эмоции как безразличие и стыд по отношению к своей стране.

Самоидентификация

За последние 9 месяцев существенно выросло количество людей, определяющих себя как "граждан Украины": с 75 до 98%. В стране также увеличилось количество населения, идентифицирующего себя как "европейцев": с 27 до 57%. В то же время, все меньше украинцев называет себя "советскими людьми". Если в августе прошлого года таких было 21%, то сегодня это всего 7%. Кроме этого, в стране фиксируется очень высокий уровень местного патриотизма.

Абсолютное большинство опрошенных (91%) не поддерживает тезис, что украинцы и русские — это один народ. В августе 2021 года так считал 41% респондентов, сегодня с этим согласно лишь 8%.

Дружеские отношения с россиянами

64% опрошенных считают, что восстановление дружеских отношений между украинцами и россиянами в будущем невозможно. Еще 22% населения уверены, что такое может быть лишь через 20-30 лет, но не раньше. Около 10% полагают, что примирение возможно в течение ближайших 15 лет.

76% респондентов поддерживают идею переименования улиц и других объектов, названия которых каким-либо образом связаны с Россией. 81% опрошенных считает, что украинскому бизнесу, продолжающему работать в Российской Федерации, следует увеличить налоги.

Церковь

51% респондентов выступает за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Украины. Такое решение поддерживают две трети опрошенных жителей запада страны и лишь 29% — востока Украины. При этом 20% уверены, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Эту позицию чаще всего отстаивают в восточных регионах страны (35%) и на юге (25%).

Помощь государству

Около 80% респондентов участвуют в защите Украины тем или иным образом. Так, 45% опрошенных помогают обороне Украины финансово. Волонтерством и помощью гражданскому населению или военным занимаются 35%, в информационном сопротивлении участвует 18%. 13% респондентов работает в критической инфраструктуре, 3% участвуют в теробороне, и еще 3% являются военными. У четверти нет возможности помогать.

Выборочная совокупность проведенного соцопроса — 1200 респондентов."Рейтинг" опросил население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

За неделю до начала российского вторжения Фокус писал, что 64% украинцев верят, что ВСУ отразят нападение России.

Напомним, что больше половины украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.