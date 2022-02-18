64% украинцев уверены, что ВСУ отразят нападение России — опрос "Рейтинга"

Четверть жителей Украины не верят в полномасштабное вторжение страны-агрессора. По данным соцопроса, общая оценка вероятной угрозы войны снизилась.

Соцгруппа "Рейтинг" с 16 по 17 февраля этого года провела опрос под названием "Динамика оценки военной угрозы". Согласно его результатам, 19 % украинцев считают высокой вероятность полномасштабного вторжения России.

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Еще 33% населения страны оценили такую вероятность как среднюю, а 20% – как низкую. В опасность возможной войны с РФ не верят 25% респондентов, из этого количества большинство живет на востоке (42%), а 14% – на западе Украины.

[ + – ] Треть украинцев сомневаются в возможностях ВСУ

Большинство опрошенных (64%) уверены в возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразить нападение России, треть в этом сомневаются. Верящих в ВСУ в западных и центральных областях оказалось больше, чем на востоке, свидетельствуют результаты опроса.

[ + – ] В опасность возможной войны с РФ не верят 25% опрошенных

По данным "Рейтинга", оценка вероятной угрозы войны снизилась с 28 до 19%, уверенность граждан в отражении атаки России поднялась с 58 до 64%.

"Рейтинг" опросил 1722 респондента от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Выборка была репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера (CATI). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,4% с доверительной вероятностью 0,95.

Фокус ранее писал, что 62% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО, а 30% относятся к такой идее негативно.

Напомним, что Минобороны Великобритании 17 февраля представило возможный план нападения России на Украину. Ведомство рассматривает три сценария нападения – с севера, востока и юга.

В США заявляли о "движении РФ к неизбежному вторжению" в Украину. Украинские разведчики пока не видят признаков отвода от границы российских войск.