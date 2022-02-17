Минобороны Британии опубликовало план нападения России на Украину (карта)

По информации дипломатов, российское вторжение может произойти в течение ближайших нескольких дней. При этом допускается, что оккупанты могут "взять" Киев.

Министерство обороны Великобритании опубликовало план нападения России на Украину, которое, по мнению британцев, может произойти в течение ближайших нескольких дней. Как считают британские военные, эти линии, по которым пойдут войска, изображенные на карте, являются условными, потому что у главы РФ Путина всегда есть возможность отступить, и выбрать мирный вариант развития событий, сообщает Evening Standard.

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На карте, составленной руководством британского министерства обороны, видны семь основных путей, по которым могут продвигаться вглубь территории Украины группировки российских войск. В целом, изображены три группировки российских войск, которые идут по украинской земле с севера, с востока и с юга — с территории оккупированного Крымского полуострова.

[ + – ] План вторжения России (британская версия)

Вторжение начнется, как указывают авторы документа, без всякого предупреждения. На составленном плане видно, что молниеносно продвигающиеся российские части стремятся достигнуть Киева очень быстро, в течение нескольких суток.

Подчеркнув, что дипломатическое решение все еще возможно, чтобы положить конец кризису, он призвал Кремль отказаться от вторжения, которое, как он подчеркнул, может спровоцировать крупную войну в Европе, унесшую десятки тысяч жизней.

В отдельном своем сообщении Минобороны Великобритании опровергло информацию о выводе российских войск из районов, близких к Украине.

Это сообщение было опубликовано через несколько часов после того, как министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что вторжение российских войск в Украину весьма вероятно, если не неизбежно. Он подчеркнул также, что дипломатическое решение кризиса в последний момент все еще возможно.

Хиппи призвал Кремль положить конец кризису и отказаться от вторжения, которое, как он подчеркнул, может спровоцировать крупную войну в Европе, унеся при этом десятки тысяч жизней.

Ранее Фокус сообщал, что Россия угрожает США за отказ обеспечить ей безопасность некими "военно-техническими мерами".

Глава комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что происходящее — провал западной дипломатии.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что не видит признаков отвода от украинских границ российских войск.