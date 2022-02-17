Міноборони Британії опублікувало план нападу Росії на Україну (мапа)

За інформацією дипломатів, російське вторгнення може відбутися протягом найближчих кількох днів. При цьому допускається, що окупанти можуть взяти Київ.

Міністерство оборони Великобританії опублікувало план нападу Росії на Україну, який, на думку британців, може статися протягом найближчих днів. Як вважають британські військові, ці лінії, якими підуть війська, зображені на карті, є умовними, тому що глава РФ Путін завжди має можливість відступити, і вибрати мирний варіант розвитку подій, повідомляє Evening Standard.

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На карті, складеній керівництвом британського міністерства оборони, видно сім основних шляхів, якими можуть просуватися вглиб території України угруповання російських військ. Загалом зображено три угруповання російських військ, що йдуть українською землею з півночі, зі сходу та з півдня — з території окупованого Кримського півострова.

[ + – ] План вторгнення Росії (британська версія)

Вторгнення розпочнеться, як вказують автори документа, без жодного попередження. На складеному плані видно, що російські частини, які блискавично просуваються, прагнуть досягти Києва дуже швидко, протягом декількох діб.

Наголосивши, що дипломатичне рішення все ще можливе, щоб покласти край кризі, він закликав Кремль відмовитися від вторгнення, яке, як він підкреслив, може спровокувати велику війну в Європі, яка забрала десятки тисяч життів.

В окремому своєму повідомленні Міноборони Великобританії спростувало інформацію про виведення російських військ із районів, близьких до України.

Це повідомлення було опубліковане через кілька годин після того, як міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі попередив, що вторгнення російських військ в Україну є ймовірним, якщо не неминучим. Він підкреслив також, що дипломатичне вирішення кризи в останній момент все ще можливе.

Гіппі закликав Кремль покласти край кризі та відмовитися від вторгнення, яке, як він підкреслив, може спровокувати велику війну в Європі, забравши при цьому десятки тисяч життів.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія погрожує США за відмову гарантувати їй безпеку деякими "військово-технічними заходами".

Голова комітету з оборони Великобританії Тобіас Еллвуд вважає, що те, що відбувається, — провал західної дипломатії.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що не бачить ознак відведення від українських кордонів російських військ.