РФ загрожує "військово-технічними заходами" за відмову США гарантувати їй безпеку

Росія вимагає від Заходу не постачати Україні зброю, відкликати всіх військових інструкторів, які тренують українську армію та забрати вже поставлені озброєння.

Росія "буде змушена реагувати, зокрема шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру" на відмову США надати їй "гарантії безпеки". Про це сказано в офіційній відповіді МЗС РФ на пропозиції США щодо безпеки. Текст документу опублікувало агентство ТАСС.

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Варто зазначити, що сайт МЗС РФ станом на 18:30 не працює. Як повідомляє Telegram російське видання РБК вебсторінка міністерства почала працювати з перебоями саме після повідомлень про публікацію російської відповіді.

У переданому американському послу в Росії Джону Саллівану документі, серед іншого, сказано, що США нібито не надали Росії "конструктивної відповіді" на попередні вимоги РФ про "гарантії безпеки".

"Йдеться про відмову від подальшого розширення НАТО, про відкликання "бухарестської формули" про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", і про відмову від створення військових баз на території держав, які раніше входили до СРСР і не є членами альянсу, включаючи використання їхньої інфраструктури для ведення будь-якої військової діяльності, а також повернення військових потенціалів, зокрема ударних, та інфраструктури НАТО станом на 1997 рік", — сказано у відповіді МЗС РФ.

Російська влада стверджує, що ці положення мають для РФ "принципове значення".

У документі також сказано, що Росія вважає неприйнятними для себе "військову активність НАТО біля російських кордонів", вимоги Заходу відвести війська РФ від кордонів України та загрози посилення антиросійських санкцій.

"За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов'язувальні гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, зокрема шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру", — сказано в документі.

Що собою являють ці "військово-технічні заходи", у заяві не уточнюється. Проте влада РФ запевняє, що Росія нібито не збирається вторгатися в Україну.

Водночас Росія висуває до США та НАТО цілу низку вимог для "деескалації ситуації навколо України".

"Це — примус Києва до виконання комплексу заходів (за виконанням Мінських угод, — ред.), припинення поставок Україні зброї, відкликання звідти всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ та виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території", — сказано у документі.

Росія також вимагає від США вивести всі війська з країн НАТО в Центральній та Південно-Східній Європі, а також з Прибалтики. У заяві сказано, що сил національних армій цих країн нібито "цілком достатньо".

Крім цього, Росія знову стверджує, що вона не порушувала Будапештський меморандум, оскільки в Україні нібито відбувається внутрішній конфлікт, а не зовнішня агресія.

"Згадка в даному контексті російських зобов'язань щодо Будапештського меморандуму 1994 року жодного стосунку до внутрішньоукраїнського конфлікту не має і не поширюється на обставини, що стали наслідком дії там внутрішніх факторів. Втрата українською державою територіальної цілісності — результат процесів, що відбулися всередині неї", — сказано в документі. РФ.

Як раніше писав Фокус, у січні посол США у Москві Джон Салліван передав Міністерству закордонних справ Росії письмову відповідь Вашингтона на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, США не збираються публікувати відповіді на пропозиції Росії і закликав так само вчинити і Москву. За словами Блінкена, відповідь адміністрації США повністю скоординована з Україною та іншими союзниками в Європі. Також він додав, що США готові вести діалог з Кремлем з тих питань, у яких можлива співпраця — прозорості навчань, ударних ракетних систем, контролю над озброєннями. Проте, заявив держсекретар, США не відмовлятимуться від принципу "відкритих дверей" у НАТО.

Нагадаємо, вранці 17 лютого на Донбасі розпочалося чергове загострення. Серед іншого, бойовики обстріляли селище Станиця Луганська, що знаходиться під контролем Уряду України, поблизу окупованого Луганська. Один із снарядів поцілив у дитячий садок.