РФ угрожает "военно-техническими мерами" за отказ США гарантировать ей безопасность

Россия требует от Запада не поставлять Украине оружие, отозвать всех военных инструкторов, которые тренируют украинскую армию и забрать уже поставленные вооружения.

Россия "будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера" на отказ США предоставить ей "гарантии безопасности". Об этом сказано в официальном ответе МИД РФ на предложения США по вопросу о безопасности. Текст документа опубликовало агентство ТАСС.

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Стоит отметить, что сайт МИД РФ по состоянию на 18.30 не работает. Как сообщает в Telegram российское издание РБК веб-страница министерства начала работать с перебоями именно после сообщений о публикации российского ответа.

В переданном американскому послу в России Джону Салливану документе среди прочего сказано, что США якобы не предоставили России "конструктивного ответа" на предыдущие требования РФ о "гарантиях безопасности".

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год", — сказано в ответе МИД РФ.

Российские власти утверждают что эти положения имеют для РФ "принципиальное значение".

В документе также сказано, что Россия считает неприемлемыми для себя "военную активность НАТО у российских рубежей", требования Запада отвести войска РФ от границ Украины и угрозы ужесточения антироссийских санкций.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", — сказано в документе.

Что из себя представляют эти "военно-технические меры" в заявлении не уточняется. Однако власти РФ уверяют, что Россия якобы не собирается вторгаться в Украину.

Вместе с тем Россия выдвигает к США и НАТО целый ряд требований для "деэскалации ситуации вокруг Украины".

"Это — принуждение Киева к выполнению комплекса мер (по выполнению Минских соглашений, — ред.), прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", — сказано в документе.

Россия также требует от США вывести все свои войска из стран НАТО в Центральной и Юго-Восточной Европе, а также из Прибалтики. В заявлении сказано, что сил национальных армий этих стран якобы "вполне достаточно".

Кроме этого Россия снова утверждает, что она не нарушала Будапештский меморандум, так как в Украине якобы происходит внутренний конфликт, а не внешняя агрессия.

"Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов. Утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов", — сказано в документе МИД РФ.

Как ранее писал Фокус, в январе посол США в Москве Джон Салливан передал Министерству иностранных дел России письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, США не собираются публиковать ответы на предложения России и призвал так же поступить и Москву. По словам Блинкена, ответ администрации США полностью скоординирован с Украиной и другими союзниками в Европе. Также он добавил, что США готовы вести диалог с Кремлем по тем вопросам, в которых возможно сотрудничество – прозрачности учений, ударных ракетных систем, контроля над вооружениями. Однако, заявил госсекретарь, США не будут отказываться от принципа "открытых дверей" в НАТО.

Напомним, утром 17 февраля на Донбассе началось очередное обострение. Среди прочего, боевики обстреляли находящийся под контролем Правительства Украины поселок Станица Луганская близ оккупированного Луганска. Один из снарядов попал в детский сад.