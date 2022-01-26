У Росії підтвердили отримання від США відповіді щодо "гарантій безпеки"

Документи були передані американцями під час зустрічі із заступником голови відомства Олександром Грушком. Пізніше держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що Штати не публікуватимуть відповіді на пропозиції Росії.

Посол США у Москві Джон Салліван передав Міністерству закордонних справ Росії письмову відповідь Вашингтона на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки щодо НАТО. Про це заявили сьогодні, 26 січня, у МЗС Російської Федерації.

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В опублікованому на сайті російського відомства повідомленні стверджується, що 26 січня заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко прийняв американського посла на його прохання.

"Під час зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше поданий російською стороною проєкт двостороннього договору про гарантії безпеки", — заявили в МЗС РФ.

Передачу відповіді США Росії підтвердив сьогодні на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також заявив, що США не мають наміру публікувати відповіді на пропозиції Росії і закликав так само вчинити і Москву.

За словами Блінкена, відповідь адміністрації США повністю скоординована з Україною та іншими союзниками в Європі. Також він додав, що США готові вести діалог із Кремлем з тих питань, у яких можлива співпраця — прозорості навчань, ударних ракетних систем, контролю над озброєннями.

Блінкен підкреслив, що США не відмовлятимуться від принципу "відкритих дверей" у НАТО.

Він також сказав, що Вашингтон зі свого боку готовий до будь-якого варіанту розвитку ситуації та будь-якої реакції Росії на відповідь.

Нагадаємо, проєкт гарантій Кремль опублікував у грудні минулого року. У них Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення НАТО на схід, зокрема відмовити у членстві Україні та Грузії. Також від НАТО вимагали не розміщувати військові бази поблизу Російської Федерації.

Нагадаємо, 21 січня в Женеві відбулися переговори Блінкена та Лаврова. На них сторони обговорювали нарощування російських військ біля кордонів України та за їхніми підсумками дипломати дійшли домовленості, що США наступного тижня надішлють Москві письмову відповідь на висунуті "гарантії безпеки".