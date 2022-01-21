У Женеві завершилися переговори Блінкена та Лаврова: які теми обговорювали (відео)

Ентоні Блінкен попередив Сергія Лаврова про наслідки, з якими зіткнеться Росія в разі повномасштабного вторгнення в Україну.

У Женеві завершилися переговори голови Державного департаменту США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Про це повідомляє CNN.

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За даними журналістів, зустріч дипломатів у Женеві тривала півтори години.

Переговори Блінкена та Лаврова в Женеві — позиція Держдепу

За словами держсекретаря, будь-яке переміщення військ РФ через державний кордон України Сполучені Штати сприймуть як вторгнення. Ентоні Блінкен попередив, що за цим з боку Вашингтона і європейських союзників буде "швидка, жорстка і єдина відповідь".

"Ми всі однаково віддані шляху дипломатії та діалогу, щоб спробувати вирішити наші розбіжності. Якщо це (дипломатія та діалог — ред.) виявиться неможливим і Росія вирішить продовжити агресію проти України, то ми (США та ЄС — ред.) повинні дати єдину, швидку і жорстку відповідь", — підкреслив голова Держдепу під час брифінгу.

За підсумками переговорів дипломати дійшли домовленості, що США наступного тижня надішлють Москві письмову відповідь на висунуті "гарантії безпеки". Ентоні Блінкен також заявив, що не очікує на розбіжності між Білим домом і Кремлем у ході переговорів, однак висловив сподівання, що "дипломатичний шлях до вирішення цих питань залишиться відкритим".

[ + – ] Брифінг Ентоні Блінкена за підсумками переговорів з Лавровим у Женеві

Переговори Блінкена та Лаврова в Женеві — позиція МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав зустріч з Ентоні Блінкеном "проміжною" та підтвердив, що США нададуть РФ письмову відповідь на запропоновані взаємні "гарантії безпеки".

Дипломат обурився позицією Вашингтона про те, що кожна країна сама має право вирішувати, до якого військового блоку їй вступати. За словами Сергія Лаврова, Росія виступає проти розширення НАТО через те, що в доктрині Північноатлантичного Альянсу прописано "антиросійську спрямованість".

Голова МЗС РФ під час брифінгу повідомив, що Ентоні Блінкен на переговорах у Женеві прагнув більше часу приділити "українському питанню". Сергій Лавров запевнив, що Росія не планує повномасштабне вторгнення в Україну, а повідомлення у ЗМІ про перекидання військ РФ до кордонів сусідньої держави назвав "істерикою", яка має відвернути від "спроби Києва зірвати мирне врегулювання війни на Донбасі".

Міністр закордонних справ Росії також закликав голову Держдепу США Ентоні Блінкена вплинути на союзників та змусити Україну виконати Мінські угоди.

[ + – ] Брифінг Сергія Лаврова за підсумками переговорів із Блінкеном у Женеві

Нагадаємо, напередодні переговорів Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова у Женеві, 19 січня голова Держдепу США прибув із робочим візитом в Україну. На зустрічі з Володимиром Зеленським політики обговорили можливе вторгнення РФ та об'єднання зусиль проти агресивної політики Кремля.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Ентоні Блінкен пообіцяв, що США виділять Україні додаткові $300 млн. Голова Держдепу назвав концентрацію російських військ біля українських кордонів "безпрецедентною загрозою" і запевнив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Київ в умовах агресії Росії.