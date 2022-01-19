Блінкен пояснив Зеленському, що важливо для протистояння Росії

Американський політик передав головний посил від президента США Джо Байдена — наразі важлива єдність на міжнародній арені, щоб протистояти агресії РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Києві з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що Кремль попереджений про серйозні наслідки в разі вторгнення в Україну, повідомляє канал 24.

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За його словами, на переговорах представники США попередили російських дипломатів, що Москва відчує наслідки не лише від Америки у вищезгаданому випадку, а й від Європи та інших країн.

Блінкен також передав меседж від президента США Джо Байдена, що наразі важливими є міжнародні зустрічі, щоб виступати з єдиною позицією щодо РФ.

"Наша сила залежить від нашої єдності, від нашої сильної єдності", – наголосив держсекретар.

Ще західний гість зазначив, що Росія вже багато років намагається роз'єднати Україну та Штати, але спільними зусиллями цього не можна допускати. Важлива, зокрема, і єдність українського народу, додав держсекретар.

"Ми бачимо, що за останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів у всьому світі... вони можуть подолати будь-які перешкоди", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, 19 січня в Києві держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Обговорювали підсумки переговорів США та НАТО з Росією та агресію Кремля.