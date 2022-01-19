Переговоры Блинкена и Зеленского завершились: какие темы стали главными

Американский политик передал главный посыл от президента США Джо Байдена — сейчас важно единство на международной арене, чтобы противостоять агрессии РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Киеве с президентом Владимиром Зеленским заверил, что Кремль предупрежден о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину, передает канал 24.

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По его словам, на переговорах представители США предупредили российских дипломатов, что Москва ощутит последствия не только от Америки в вышеупомянутом случае, но и от Европы и других стран.

Блинкен также передал месседж от президента США Джо Байдена, что сейчас важны международные встречи, чтобы выступать с единой позицией в отношении РФ.

"Наша сила зависит от нашего единства, от нашего сильного единства", – подчеркнул госсекретарь.

Еще западный гость отметил, что Россия уже много лет пытается рассоединить Украину и Штаты, но совместными усилиями нельзя этого допускать. Важно, в том числе, и единство украинского народа, добавил госсекретарь.

"Мы видим, что за последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей во всем мире … они могут преодолеть любые препятствия", – сказал Блинкен.

Напомним, 19 января в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским. Обсуждали итоги переговоров США и НАТО с Россией и агрессию Кремля.