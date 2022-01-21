В Женеве завершились переговоры Блинкена и Ларова: какие темы обсуждали (видео)

Энтони Блинкен предупредил Сергея Лаврова о последствиях, с которыми столкнется Россия в случае полномасштабного вторжения в Украину.

В Женеве завершились переговоры главы Государственного департамента США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает CNN.

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По данным журналистов, встреча дипломатов в Женеве длилась полтора часа.

Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве — позиция Госдепа

По словам госсекретаря, любое перемещение войск РФ через государственную границу Украины будет воспринято Соединенными Штатами как вторжение. Энтони Блинкен предупредил, что за этим со стороны Вашингтона и европейских союзников последует "быстрый, жесткий и единый ответ".

"Мы все в равной степени привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Если это (дипломатия и диалог — ред.) окажется невозможным и Россия решит продолжить агрессию против Украины, то мы (США и ЕС — ред.) должны дать единый, быстрый и жесткий ответ", — подчеркнул глава Госдепа в ходе брифинга.

По итогам переговоров дипломаты пришли к договоренности, что США на следующей неделе направят Москве письменный ответ на выдвинутые "гарантии безопасности". Энтони Блинкен также заявил, что не ожидает решения разногласий между Белым домом и Кремлем в ходе переговоров, однако выразил надежду, что "дипломатический путь к решению этих вопросов останется открытым".

[ + – ] Брифинг Энтони Блинкена по итогам переговоров с Лавровым в Женеве

Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве — позиция МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с Энтони Блинкеном "промежуточной" и подтвердил, что США предоставят РФ письменный ответ на предложенные взаимные "гарантии безопасности".

Дипломат возмутился позицией Вашингтона о том, что каждая страна сама вправе решать, в какой военный блок ей вступать. По словам Сергея Лаврова, Россия выступает против расширения НАТО из-за того, что в доктрине Североатлантического Альянса прописана "антироссийская направленность".

Глава МИД РФ в ходе брифинга сообщил, что Энтони Блинкен на переговорах в Женеве стремился больше времени уделить "украинскому вопросу". Сергей Лавров заверил, Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину, а сообщения в СМИ о переброске войск РФ к границам соседнего государства назвал "истерикой", которая должна отвлечь от "попытки Киева сорвать мирное урегулирование войны на Донбассе".

Министр иностранных дел России также призвал главу Госдепа США Энтони Блинкена повлиять на союзников и заставить Украину выполнить Минские соглашения.

[ + – ] Брифинг Сергея Лаврова по итогам переговоров с Блинкеном в Женеве

Напомним, накануне переговоров Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Женеве, 19 января глава Госдепа США прибыл с рабочим визитом в Украину. На встрече с Владимиром Зеленским политики обсудили возможное вторжение РФ и объединение усилий против агрессивной политики Кремля.

После встречи с Владимиром Зеленским Энтони Блинкен пообещал, что США выделят Украине дополнительные $300 млн. Глава Госдепа назвал концентрацию российских войск возле украинских границ "беспрецедентной угрозой" и заверил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев в условиях агрессии России.