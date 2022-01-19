Блинкен пообещал Украине дополнительные $300 млн на фоне возможного вторжения армии РФ
США, по словам главы Госдепа, с 2014 года финансово помогли Украине больше, чем любому другому государству.
На фоне возможного вторжения армии РФ в Украину США выделят Киеву в 2022 году дополнительные $300 млн финансовой поддержки. Об этом во время брифинга, который проходил 19 января, сообщил глава Государственного департамента Энтони Блинкен.
Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты финансово помогли Украине больше, чем любому другому государству начиная с 2014 года.
По словам Энтони Блинкена, за эти годы США инвестировали в экономическое развитие нашей страны, энергетическую безопасность, инфраструктуру, гражданское общество, а также верховенство права.
Более того, как сообщил глава Госдепа, Вашингтон будет и дальше оказывать Украине поддержку в оборонном направлении, которую одобряют обе партии — Демократическая и Республиканская.
"Это сигнал, который предоставил Конгресс США, что мы продолжаем и будем поддерживать Украину в 2022 году. И мы выделим дополнительные $300 млн", — продолжил Энтони Блинкен в ходе брифинга.
При условии, если Россия продолжит агрессивные действия в отношении Киева и решится на военный сценарий, США, по словам госсекретаря, предоставят Украине дополнительные оборонительные средства.
Концентрацию российских войск возле украинских границ Энтони Бликен назвал "беспрецедентной угрозой" и отметил, что украинцы должны объединиться на фоне возможного вторжения армии РФ.
Отметим, что 19 января в Киеве проходили переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Госдепа США Энтони Блинкена. В ходе встречи политики обсуждали концентрацию российских войск возле украинских границ и возможное полномасштабное вторжение РФ.
В ходе визита в Киев Энтони Блинкен предупреждал, что Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину в кротчайшие сроки.