Блинкен пообещал Украине дополнительные $300 млн на фоне возможного вторжения армии РФ

США, по словам главы Госдепа, с 2014 года финансово помогли Украине больше, чем любому другому государству.

На фоне возможного вторжения армии РФ в Украину США выделят Киеву в 2022 году дополнительные $300 млн финансовой поддержки. Об этом во время брифинга, который проходил 19 января, сообщил глава Государственного департамента Энтони Блинкен.

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Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты финансово помогли Украине больше, чем любому другому государству начиная с 2014 года.

По словам Энтони Блинкена, за эти годы США инвестировали в экономическое развитие нашей страны, энергетическую безопасность, инфраструктуру, гражданское общество, а также верховенство права.

Более того, как сообщил глава Госдепа, Вашингтон будет и дальше оказывать Украине поддержку в оборонном направлении, которую одобряют обе партии — Демократическая и Республиканская.

"Это сигнал, который предоставил Конгресс США, что мы продолжаем и будем поддерживать Украину в 2022 году. И мы выделим дополнительные $300 млн", — продолжил Энтони Блинкен в ходе брифинга.

При условии, если Россия продолжит агрессивные действия в отношении Киева и решится на военный сценарий, США, по словам госсекретаря, предоставят Украине дополнительные оборонительные средства.

Концентрацию российских войск возле украинских границ Энтони Бликен назвал "беспрецедентной угрозой" и отметил, что украинцы должны объединиться на фоне возможного вторжения армии РФ.

[ + – ] США выделят Украине в 2022 году дополнительные $300 млн

Отметим, что 19 января в Киеве проходили переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Госдепа США Энтони Блинкена. В ходе встречи политики обсуждали концентрацию российских войск возле украинских границ и возможное полномасштабное вторжение РФ.

В ходе визита в Киев Энтони Блинкен предупреждал, что Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину в кротчайшие сроки.