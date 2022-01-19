Блінкен пообіцяв Україні додаткові $300 млн на тлі можливого вторгнення армії РФ

США, за словами голови Держдепу, з 2014 року фінансово допомогли Україні більше, ніж будь-якій іншій державі.

На тлі можливого вторгнення армії РФ в Україну США виділять Києву у 2022 додаткові $300 млн фінансової підтримки. Про це під час брифінгу, що проходив 19 січня, повідомив голова Державного департаменту Ентоні Блінкен.

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Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати фінансово допомогли Україні більше, ніж будь-якій іншій державі, починаючи з 2014 року.

За словами Ентоні Блінкена, за ці роки США інвестували в економічний розвиток нашої країни, енергетичну безпеку, інфраструктуру, громадянське суспільство та верховенство права.

Більше того, як повідомив голова Держдепу, Вашингтон і надалі надаватиме Україні підтримку в оборонному напрямі, яку схвалюють обидві партії — Демократична та Республіканська.

"Це сигнал, який надав Конгрес США, що ми продовжуємо і підтримуватимемо Україну у 2022 році. І ми виділимо додаткові $300 млн", — продовжив Ентоні Блінкен під час брифінгу.

За умови, якщо Росія продовжить агресивні дії щодо Києва та зважиться на військовий сценарій, США, за словами держсекретаря, нададуть Україні додаткові оборонні засоби.

Концентрацію російських військ біля українських кордонів Ентоні Блікен назвав "безпрецедентною загрозою" та зазначив, що українці мають об'єднатися на тлі можливого вторгнення армії РФ.

[ + – ] США виділять Україні 2022 року додаткові $300 млн

Зазначимо, що 19 січня в Києві проходили переговори президента України Володимира Зеленського та голови Держдепу США Ентоні Блінкена. У ході зустрічі політики обговорювали концентрацію російських військ біля українських кордонів та можливе повномасштабне вторгнення РФ.

Під час візиту до Києва Ентоні Блінкен попереджав, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в найкоротші терміни.