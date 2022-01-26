В России подтвердили получение от США ответа по "гарантиям безопасности"

Документы были переданы американцами во время встречи с заместителем главы ведомства Александром Грушко. Позже госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Штаты не будут публиковать ответы на предложения России.

Посол США в Москве Джон Салливан передал Министерству иностранных дел России письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности относительно НАТО. Об этом заявили сегодня, 26 января, в МИД Российской Федерации.

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В опубликованном на сайте российского ведомства сообщении утверждается, что 26 января заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял американского посла по его просьбе.

"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", — заявили в МИД РФ.

Передачу ответа США России подтвердил и сегодня на брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он также заявил, что США не собираются публиковать ответы на предложения России и призвал так же поступить и Москву.

По словам Блинкена, ответ администрации США полностью скоординирован с Украиной и другими союзниками в Европе. Также он добавил, что США готовы вести диалог с Кремлем по тем вопросам, в которых возможно сотрудничество – прозрачности учений, ударных ракетных систем, контроля над вооружениями.

Блинкен подчеркнул, что США не будут отказываться от принципа "открытых дверей" в НАТО.

Он также сказал, что Вашингтон со своей стороны готов к любому варианту развития ситуации и любой реакции России на ответ.

Напомним, проект гарантий Кремль опубликовал в декабре прошлого года. В них Москва требует от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток, в том числе отказать в членстве Украине и Грузии. Также от НАТО потребовали не размещать военные базы вблизи Российской Федерации.

Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры Блинкена и Лаврова. На них стороны обсуждали наращивание российских войск у границ Украины и по их итогам дипломаты пришли к договоренности, что США на следующей неделе направят Москве письменный ответ на выдвинутые "гарантии безопасности".