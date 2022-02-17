Тобіас Еллвуд: "Захід використовує те, що Україна не є членом НАТО, щоб виправдати свою бездіяльність"

Голова Комітету з оборони Великобританії вважає, що західна дипломатія грала на его Путіна. Російському лідеру подобається, що він "під прожекторами", і він вважає, що Росія тепер дуже велична.

Сьогодні, 17 лютого, у Верховній Раді виступив з промовою голова комітету з оборони Палати громад Парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд. Він сказав, що дипломатія Заходу призвела до того, що президент Росії Володимир Путін вважає свою країну "дуже величною". Британський політик вважає, що "Заходу потрібно дуже швидко перегрупуватися": Вашингтон, Париж, Берлін та Лондон мають діяти щодо Росії разом, а не окремо.

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Також Тобіас Еллвуд виступив за запровадження зони заборони польотів та контролю неба силами НАТО. На думку британського політика, це змусить президента Росії Володимира Путіна двічі подумати, перш ніж нападати на Україну. Еллвуд порушуватиме це питання на конференції з безпеки в Мюнхені.

[ + – ] Тобіас Еллвуд виступає у Верховній Раді

Фокусу вдалося ексклюзивно поспілкуватися з Тобіасом Еллвудом і поговорити про допомогу Великобританії, санкції західних партнерів проти РФ та перспективи України стати членом НАТО.

Великобританія не підтверджує відведення російських військ від кордонів з Україною. Чи так це?

- Так. Росія фактично грає в ігри. Говорить одне, а робить інше. Я радий, що в цей кризовий період перебуваю у вашій країні і я можу продемонструвати підтримку з боку своєї країни.

Британське посольство залишається працювати в Києві, попри те, що посольство США перевело своїх співробітників до Львова. Як ви це поясните?

— Я радий, що наше посольство продовжує працювати й, як ви бачили, пані посол була присутньою сьогодні, коли я виступав тут у парламенті. Це показує, що зараз ми з вами.

Британія разом із США працюють над санкціями. Що це будуть за санкції?

— Ми зараз якраз працюємо над законодавством проти відмивання грошей. Фактично це не пов'язано з ситуацією, яка склалася у вас із Росією, але це матиме великий вплив на неї, тому що (ми спостерігаємо) величезне скупчення великих грошей, що йдуть через Лондон — і це будуть заходи проти російських олігархів. Тому хоч це й не буде в контексті України, але опосередковано має мати великий ефект на ситуацію.

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Україна не є членом НАТО, хоча закріпила цей пункт у Конституції. Якою є позиція Лондона щодо перспектив нашого членства?

— Я згоден з тим, що це ваше право, і кожна країна має самостійно обирати напрямок. Але мене турбує, що Захід використовує те, що ви не є членом НАТО, щоб виправдити свою бездіяльність, і не допомагає в тому обсязі, в якому це необхідно робити.

Як ви ставитеся до можливого альянсу Україна – Польща – Британія?

— Саме це мене цікавило, коли я минулого разу був тут, для чого я приїжджав минулого візиту. Я думаю, нам потрібно докладати ще більших зусиль, щоб більше розвивати умови для такого альянсу, бо він допоможе вам.

Це можливо в найближчі 10 років?

— Це цілком можливо, це саме ті тимчасові рамки, на які ми орієнтуємося.

Британія надає Україні велику підтримку, але чи цього достатньо?

— Безперечно, хотілося б, щоб ми робили це ще більше. Тому я і приїхав сюди, щоб зрозуміти, як ми можемо допомагати ще більше.

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Ви маєте великий військовий досвід. Чи вірите ви в реальну загрозу війни в Україні та Європі?

— Я гадаю, що це не просто загроза. Ви знаходитесь у нульовій точці між лібералізмом та авторитаризмом. Тому що Захід останнім часом трохи не так (явно) реагує на ризики. Але добре, що тепер Захід прокинувся і думає про нові альянси та можливості. Наразі є побоювання, що з'явиться загроза у вигляді альянсу Росії та Китаю, які стрімко зближуються.

Як ви ставитеся до нагнітання тривожних настроїв західними ЗМІ? Наша економіка дуже постраждала через це.

— Нам треба не панікувати, а виробити верифікований загальний підхід для того, щоби протистояти загрозам.

Чи вірите ви в реальні санкції Заходу, наприклад, у відключення Росії від Swift?

— Я думаю, це ті санкції, де є труднощі. Нам потрібно комплексніше до цього підходити, вводити ширші санкції, а не зосереджуватися на персональних, бо вони не так працюють. Безумовно, є залежність західних країн та США від економіки та енергоресурсів Росії – це доводиться враховувати.

Щодо допомоги Великобританії. Нам позиціонують це як військову допомогу, але ж є ще платні контракти? Поясніть цей момент, будь ласка.

— Я не дуже близький до цих речей, але я впевнений, що дуже важливо, щоб тривали контракти на закупівлю, бо це робить вас сильнішим.

Ви плануєте завітати до Москви з робочим візитом найближчим часом?

— Фактично, я не маю важелів проти Путіна, і те, що потрібно зараз зробити Заходу, — це виробити такі важелі, щоб можливо було щось зробити, натиснути. Поки що цього немає — не бачу потреби в такому візиті.

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