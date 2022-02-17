Тобиас Эллвуд: "Запад использует то, что Украина не член НАТО, для оправдания своего бездействия"

Глава комитета по обороне Великобритании считает, что западная дипломатия играла на эго Путина. Российскому лидеру нравится, что он "под прожекторами", и он думает, что Россия теперь очень величественна.

Сегодня, 17 февраля в Верховной Раде выступил с речью глава комитета по обороне Палаты общин Парламента Великобритании Тобиас Эллвуд. Он сказал, что дипломатия Запада привела к тому, что президент России Владимир Путин считает свою страну "очень величественной". Британский политик полагает, что "Западу нужно очень быстро перегруппироваться": Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон должны действовать в отношении России вместе, а не раздельно.

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Также Тобиас Эллвуд выступил за введение зоны запрета полетов и контроля неба силами НАТО. По мнению британского политика, это заставит президента России Владимира Путина подумать дважды, прежде чем нападать на Украину. Эллвуд будет поднимать этот вопрос на конференции по безопасности в Мюнхене.

[ + – ] Тобиас Эллвуд выступает в Верховной Раде

Фокусу удалось эксклюзивно пообщаться с Тобиасом Эллвудом и поговорить о помощи Великобритании, санкциях западных партнеров против РФ и перспективах Украины стать членом НАТО.

Британия не подтверждает отведение российских войск от границ с Украиной. Так ли это?

— Да. Россия фактически играет в игры. Говорит одно, а делает другое. Я рад, что в этот кризисный период нахожусь в вашей стране и что я могу продемонстрировать поддержку со стороны своей страны.

Британское посольство остается работать в Киеве, несмотря на то, что посольство США перевело своих сотрудников во Львов. Как вы это объясните?

— Я рад, что наше посольство продолжает работать и как вы видели, госпожа посол присутствовала сегодня, когда я выступал здесь в парламенте. Это демонстрирует, что сейчас мы с вами.

Британия вместе с США вместе работают над санкциями. Что это будут за санкции?

— Мы сейчас как раз работаем над законодательством против отмывания денег. Фактически это не связано с ситуацией, которая сложилась у вас с Россией, но это будет иметь большое влияние на нее, потому что (мы наблюдаем) огромное скопление больших денег, которые идут через Лондон — и это будут меры против российских олигархов. Поэтому хоть это и не будет в контексте Украины, но опосредованно должно оказать большой эффект на ситуацию.

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Украина не член НАТО, хотя закрепила этот пункт в Конституции. Какова позиция Лондона касательно перспектив нашего членства?

— Я согласен с тем, что это ваше право, и каждая страна должна самостоятельно выбирать направление. Но меня меня беспокоит, что Запад использует то, что вы не являетесь членом НАТО, для оправдания своего бездействия, и не помогает в том объеме, в котором необходимо это делать.

Как вы относитесь к возможному альянсу Украина — Польша — Британия?

— Именно это меня интересовало, когда я прошлый раз был здесь, для чего я приезжал в прошлый визит. Я думаю, нам нужно прилагать еще больше усилий, чтобы больше развивать условия для такого альянса — потому что он поможет вам.

Это возможно в ближайшие 10 лет?

— Это вполне возможно, это именно те временные рамки, на которые мы ориентируемся.

Британия оказывает Украине большую поддержку, но достаточно ли этого?

— Безусловно, хотелось бы, чтобы мы делали это еще больше. Поэтому я и приехал сюда, чтобы понять, как мы можем помогать еще больше.

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У вас большой военный опыт. Верите ли вы в реальную угрозу войны в Украине и Европе?

— Я думаю, что это не просто угроза. Вы находитесь в нулевой точке между либерализмом и авторитаризмом. Потому что Запад в последнее время немножко не так (явно) реагирует на риски. Но хорошо, что теперь Запад проснулся и думает о новых альянсах и возможностях. Сейчас есть опасения, что появится угроза в виде альянса России и Китая, которые стремительно сближаются.

Как вы относитесь к нагнетанию тревожных настроений западными СМИ? Наша экономика сильно пострадала из-за этого.

— Нам нужно не паниковать, а выработать верифицированный общий подход для того, чтобы противостоять угрозам.

Верите ли вы в реальные санкции Запада, например, в отключение России от Swift?

— Я думаю, это как раз те санкции, где имеются трудности. Нам нужно более комплексно к этому подходить, вводить более широкие санкции, а не сосредотачиваться на персональных, потому что они не так работают. Безусловно, есть зависимость западных стран и США от экономики и энергоресурсов России — это приходится учитывать.

Касательно помощи Великобритании. Нам позиционируют это как военную помощь, но есть же еще платные контракты? Поясните этот момент, пожалуйста.

— Я не очень близок к этим вещам, но я уверен, что очень важно, чтобы продолжались контракты на закупки, потому что это делает вас сильнее.

Вы планируете посетить Москву с рабочим визитом в ближайшее время?

— Фактически, у меня нет рычагов против Путина, и то, что нужно сейчас сделать Западу — это выработать такие рычаги, чтобы возможно было что-то сделать, надавить. Пока этого нет — не вижу необходимость в таком визите.

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