Вместо НАТО. Украина инициирует создание малых альянсов безопасности против России

Стратегический курс Украины – приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО – закреплен в Конституции. Его реализация принесла бы стране политические, экономические, инфраструктурные, культурные, но самое главное, военные бонусы. Однако членство Украины в этих организациях рассматривается как далекая перспектива, поскольку в этом отношении внутри ЕС и НАТО нет консенсуса. Поэтому наша страна ищет партнеров другим способом.

Создание малых альянсов – часть проактивной внешней политики. Об этом говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: "Мы создаем пояс безопасности и усиливаем Балто-Черноморскую ось". Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой.

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"В кузнечном деле ты не можешь работать только одним крупным молотом, тебе нужны еще молоточки разного размера. НАТО в нашем случае — это тот большой молот, с помощью которого мы можем решить многие вопросы, но чтобы он заработал, нам необходимы множество других инструментов — объединения безопасности. Угроза нападения России позволила Украине определить своих союзников", — говорит Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Наследие Речи Посполитой

20 декабря 2021 года в государственной резиденции "Синегора" в селе Гута в Ивано-Франковской области состоялся первый саммит представителей трехстороннего регионального альянса "Люблинский треугольник" на уровне президентов Украины, Польши и Литвы. Его называют "союзом соседей" — площадкой для обсуждения совместных действий для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества в регионе, а также продвижения Украины в ЕС и НАТО. То есть это союз, основанный на общих ценностях, совместном видении, подобный Вышеградской четверке (объединение Польши, Чехии, Венгрии и Словакии, которые стремились вступить в ЕС). Декларацию о его создании подписали министры иностранных дел 28 июля 2020 в польском Люблине. Но с тех пор ситуация изменилась, поэтому в декабре президенты Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа говорили не только о добрососедских отношениях, но и безопасности.

"Наша общая задача — сдержать угрозу и оградить Европу от агрессивной политики России. Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания", — сказал после разговора в Гуте президент Зеленский.

Не думаю, что какая-нибудь страна НАТО могла бы принять участие в боевых действиях на территории Украины в случае наступления РФ. И это главное препятствие для создания военно-безопасных союзов с участием Украины польский эксперт по международным вопросам Дариуш Матерняк

"С одной стороны, Люблинский треугольник — это инструмент региональной политики, а с другой — сотрудничество в темах внешней политики очень связано с военной", — говорит Дариуш Матерняк, польский эксперт по международным вопросам. Он убежден, что сейчас Литва и Польша — самые главные союзники Украины на международной арене в вопросе противостояния с Россией. Матерняк напоминает не только о существовании литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского, которая насчитывает 4,5 тыс. бойцов, но и о недавних поставках оборонного оружия — в конце января польский Сейм принял решение о предоставлении Украине снарядов и артиллерийских боеприпасов, зенитно-ракетных комплексов "Гром", разведывательных дронов.

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Однако Польша хочет быть не просто хорошим соседом Украины, а лидером Восточной Европы. И этот факт проявляется в ее стремлениях быть посредником и помощником в разговорах Украины со статическими партнерами, такими, как Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

"Рука Британии"

В начале февраля в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский политик такого уровня с Даунинг-стрит посетил Киев впервые за последние десять лет. Причина визита – выразить поддержку Украине из-за угрозы агрессии РФ. Ожидалось, что во время встречи Джонсона и Зеленского должно быть объявлено о создании трехстороннего союза между Украиной, Великобританией и Польшей. По крайней мере, такой союз накануне анонсировал президент Украины. Его уже успели окрестить "малой Антантой". Символический документ должны подписать министры иностранных дел трех стран. Но выяснилось, что госпожа министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заболела, поэтому в Киев не приехала. Эксперты говорят, что приезд Джонсона стал более показательным в контексте того, что поддержка Украины продолжается и отсрочка подписания не означает ее отмену.

Союз Польши, Великобритании и Украины потенциально имеет составляющую безопасность. Именно ее Украине до сих пор не хватало в малых альянсах

"Этот союз выгоден каждой из трех сторон, но по-разному. Можно говорить о двух основных измерениях сотрудничества: Москва и Брюссель", — убежден Александр Краев. С Москвой все более-менее понятно: британцы в соответствии со своей стратегической концепцией "глобальной Британии" понимают, какую угрозу национальным интересам несет Россия, вспоминают отравление в Солсбери и вмешательство в референдум по Брекзиту. Поляки также говорят об угрозах развития демократии в восточном регионе из-за влияния РФ. Поэтому цели Лондона, Варшавы и Киева совпадают: все заинтересованы в сдерживании России всеми доступными методами.

"Что касается Брюсселя, то не только у Украины есть к нему вопросы. Великобритании по-прежнему нужно определиться с вопросами по Брекзиту, границам с Северной Ирландией и новому торгово-экономическому соглашению с Европой. В Польше также ряд проблем. К примеру, конфликт по угольной шахте на границе с Чехией, из-за которой Варшава поссорилась с Прагой [Чехия не смогла договориться с Польшей о закрытии шахты "Турув" из-за экологических требований и пошла в суд, обязав Варшаву платить ежедневно €500 тыс. штрафа за эксплуатацию], — в нем поляки хотели бы иметь более широкую поддержку других европейских и внеевропейских стран в своем общении с Брюсселем", — добавляет эксперт "Украинской призмы".

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Что касается Украины, то для нее очень ценно быть в определенном объединении европейских государств — и с ЕС, и вне ЕС: Украину ждут пересмотр Соглашения об ассоциации, довольно сложные и долгие переговоры о перспективах вступления в ЕС. Поэтому особенно важно искать объединения, с помощью которых можно на равных вести переговоры с франко-германским альянсом, ведь сейчас особенно заметно, что и немцы, и французы склонны к тому, чтобы держаться вместе и забыть о внутренних конфронтациях в ЕС.

[ + – ] В Киеве глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия "держит дуло пистолета у виска Украины" и пытается изменить мировой порядок Фото: Getty Images

"Но я бы на этот союз возлагал едва ли не самые большие надежды, потому что он потенциально имеет безопастностную составляющую. Именно ее нам до сих пор не хватало в малых альянсах", — убежден Краев, хотя и добавляет, что речи о полноценном формировании военно-политического альянса нет. Польша и Великобритания нацелены демонстрировать факты помощи более декларативно. Реальны только поставки оборонного оружия и организация обучения украинских военнослужащих.

"Осознавая размеры поставок, Россия также прогнозирует возможные последствия конфликта и потери, — добавляет и польский эксперт. — С увеличением помощи у России будет меньше возможностей для введения своей армии в Украину".

Мост в Анкару

Еще один важный для Украины союз – двусторонний с Турцией, так называемая "Квадрига". Он подписан на уровне министров иностранных дел и обороны двух стран. По словам украинских дипломатов, этот союз касается партнерства в авиакосмической и оборонно-промышленной сферах и включает около 30 проектов. Самые масштабные — строительство корвета на верфи в Стамбуле для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передача Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поставки украинских двигателей для турецких ударных вертолетов. Однако эксперты, комментируя сотрудничество Киева и Анкары, довольно сдержанны: сначала экономика, потом безопасность. Напомним, в Киеве стороны подписали соглашение о свободной торговле с Турцией.

Анкаре невыгоден и не нужен конфликт с Россией и эскалация в Черном море. Поэтому она прибегает только к посредническим инициативам Илия Куса

Что касается политической составляющей, то роль президента Турции Реджепа Эрдогана может быть посреднической — он предложил организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции.

"Впрочем, мне пока трудно понять, каким образом Эрдоган может изменить переговорный процесс между Украиной и Россией. Ведь проблема переговоров с Россией не в плохих посредниках или плохом месте проведения встреч, а в предмете переговоров и противоположности позиций сторон", — говорит Илия Куса, эксперт по международной политике Украинского института будущего. По его мнению, цель турецкого лидера – добавить себе политические баллы и усилить свое позиционирование как альтернативного центра влияния. Турция ведет вполне прагматическую многовекторную политику, в которой есть четкое понимание, что даст то или иное движение.

Изменять этот баланс Эрдоган не собирается. "Не надо лепить из Турции военно-политического союзника Украины в вооруженном конфликте с РФ. Анкаре не выгоден и не нужен конфликт с Россией и эскалация в Черном море. Поэтому она прибегает к посредническим инициативам. Помимо Украины, Турция имеет тесные и многосторонние связи с Россией, которыми жертвовать ради нас не будет. Поэтому турецко-украинское сотрудничество будет всегда оставаться лимитированным", — объясняет эксперт и добавляет, что такой подход Турции все равно важен для Украины, которая получает бонусы от сотрудничества.

[ + – ] Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Украина может рассчитывать на сотрудничество с Анкарой для укрепления своей армии Фото: Getty Images

В то же время Турция как член НАТО (страна имеет одну из сильнейших армий Альянса) неформально считается в организации хулиганом — то, что другие страны не могут делать, ей позволено, на это дается карт-бланш. В особенности это касается отношений с РФ. Мир уже видел действия Турции в сирийском конфликте – турки сбивали российские самолеты как над своей территорией, так и над Средиземным морем. Страна, которая умеет четко указать на свои интересы в разговоре с Россией, для Украины может быть ценным партнером.

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Чтобы обновить отношения и с Турцией, и с другими странами черноморского региона, Украина могла бы попытаться взять на себя лидерскую роль.

"Такой шанс свести всех вместе — Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию, Азербайджан — есть. Возможно, через новый региональный союз или зону свободной торговли, не подписывая отдельное соглашение с Турцией, — убежден Александр Краев, эксперт "Украинской призмы". — И привлечь в эту организацию США, например, как наблюдателя, если не члена. Потому что черноморский регион — одно из стратегических направлений работы НАТО, за которое отвечает Вашингтон".

Это, по мнению Краева, позволило бы нам строить стратегические коммуникации по учениям, сотрудничеству безопасности, развитию экономических взаимоотношений, а главное, совместному реагированию на новые провокации России.

"Если Румыния и Болгария абсолютно четко и правильно воспринимают нашу информацию о российских крылатых ракетах "Калибр", которые размещены в оккупированном Крыму, угрозу милитаризации полуострова как ракетного хаба почти в центре восточного фланга НАТО, то многие страны Альянса думают иначе. И если бы было такое объединение, в котором страны НАТО поддерживают нашу точку зрения, это придавало бы дополнительный вес словам Украины в ушах наших скептиков в НАТО", — говорит он.

Без конфронтации

Эксперты убеждены, что для Украины было бы ошибочно зацикливаться только на безопастностных союзах, поскольку западные страны не имеют юридических обязательств по защите Украины. Любые попытки создать военно-политический альянс безопасности, особенно при участии стран НАТО, вызовет серьезную реакцию со стороны РФ, поэтому вряд ли стоит говорить даже о таком. Особенно это невыгодно тем странам, которые имеют тесные экономические связи с Россией. И речь идет не только о Турции, но и о Болгарии, Румынии. Большинство готово к усилению торгово-экономических, инвестиционных, логистических связей с Украиной, но не к вступлению в прямую конфронтацию с РФ в черноморском регионе.

Кроме того, пребывание там сил НАТО сильно ограничено международными соглашениями. И это всех устраивает: Турция сохраняет контроль над морскими торговыми маршрутами в Черном море, Россия чувствует там себя безопасно, а после 2014 считает его своим. В случае продвижения Украиной вопроса включения стран НАТО в региональные интеграционные проекты повторится история со вступлением Украины в Альянс — Россия доступными ей методами заблокирует процесс, усиливая угрозу эскалации. При такой атмосфере никакие крупные экономические инвестиционные проекты не будут возможны.

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"Проблема еще и в том, что большинство стран ЕС — это страны НАТО. Не думаю, что какая-либо страна НАТО могла бы принять участие в боевых действиях на территории Украины в случае наступления со стороны России. И это главное препятствие для создания именно военно-безопастностных союзов с участием Украины. Подобные союзы завязаны на том, что страны гарантируют себе взаимную военную помощь в случае военной агрессии. Это является основанием деятельности НАТО, и это очень серьезные обязательства. К тому же, потенциал большинства отдельных стран НАТО намного меньше, чем у России", — объясняет Дариуш Матерняк.

Поэтому Украине важно выстраивать собственные механизмы защиты в экономической, энергетической и сферах безопасности, а сотрудничество с другими государствами использовать для модернизации армии, как это происходит в случае с Турцией. К тому же развивать свои партнерские отношения, возможно — в рамках объединений, со странами, которые в последние месяцы более явно заявили о поддержке Украины, — не только с Польшей и странами Балтии, но и с Чехией. Последняя, напомним, пообещала, что в случае полномасштабного вторжения России и соответствующего запроса может предоставить военные подразделения.