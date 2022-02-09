Трудности перевода. Почему западные СМИ больше говорят о вторжении России, чем сами украинцы

Как мировые медиа освещают "украинский вопрос", и почему их подход расходится с официальными заявлениями Киева.

Панические настроения по поводу угрозы для Украины со стороны России в связи со скоплением ее военных на украинских границах царят в западных СМИ с конца прошлого года. Самые влиятельные американские и европейские медиа вывели эту тему на первые полосы. В то же время украинские власти во главе с президентом настаивают на том, что западные журналисты преувеличивают угрозу, поднимают панику, а это наносит ущерб экономике.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Паника продолжается

27 января после двухчасового телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена телеканал CNN, ссылаясь на неназванного украинского высокопоставленного чиновника, сообщил, что лидеры государств не сошлись во мнениях об угрозе со стороны РФ. Мол, Байден пытался заверить украинского коллегу, что нападение со стороны России неизбежно, тогда как Зеленский настаивал на том, что степень угрозы преувеличена. Позже обе стороны официально отрицали эту информацию.

"Это неправда", — написала Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, отметив, что президент Байден говорил о существовании определенной вероятности того, что россияне могут напасть на Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в разговоре с журналистами выражает удивление, почему для Запада напряжение на границах Украины только на восьмой год войны с Россией стало новостью

То же самое подчеркнул пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров: "Уважаемые коллеги! В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности". После этого Зеленский встретился с западными СМИ.

"У нас нет недоразумения с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в Соединенных Штатах Америки", — отметил президент. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты экономически поддерживают Украину, но паника в западных медиа, которые транслируют сигналы разных уважаемых политических лидеров по поводу неизбежной войны с Россией, наносит ущерб украинской экономике.

[ + – ] Владимир Зеленский подчеркивает: нужно очень осторожно высказываться о том, будет ли война Фото: president.gov.ua

"Вероятность атаки есть, она никуда не делась. Она была в 2021 году такая же. В 2020 году она была меньше", — подчеркнул президент, заметив, что нужно очень осторожно высказываться о том, будет ли война.

Впрочем, попытка главы государства снизить информационный градус провалилась. В тот же день американское издание Politiсo взорвалось текстом с заголовком Why 'imminent' pisses Zelenskyy off (Почему "неизбежная" [речь об угрозе] раздражает Зеленского), а агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщило, что Россия накапливает запасы крови и медицинских материалов для войск, расквартированных вблизи украинских границ.

В Минобороны Украины информацию о крови опровергли, впервые резко отметив, что такие сообщения являются элементом информационно-психологической войны, а их единственная цель – посеять страх в нашем обществе.

Скептические заявления

В ноябре прошлого года издания Politico и Bloomberg сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной, ссылаясь на анонимные источники в американской разведке. Bloomberg в одной из публикаций отмечает, что Москва может начать наступление на Украину с территории Беларуси и аннексированного Крыма в начале 2022 года. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением об угрозе российского вторжения, а директор ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Москву, чтобы обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.

Впервые за восемь лет украинское политическое руководство действует не так, как на это рассчитывают западные политики, учитывая информационную волну. Такое поведение раздражает и удивляет часть европейских и американских политиков. аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич

В начале декабря тревожные сообщения прозвучали с первых полос The Washington Post и американского агентства Associated Press. Одновременно с немецким таблоидом Bild они распространяли карту возможного наступления РФ на Украину, ссылаясь на собственные источники в американской разведке, администрации Джо Байдена и НАТО. Издания настаивали на том, что война с Россией начнется в конце января или начале февраля 2022-го.

Градус нервозности повысился после сообщений, что некоторые западные партнеры решили эвакуировать дипломатов из Украины и их семьи. Так, Канада на фоне напряжения между Украиной и Россией временно отозвала своих неключевых дипломатов. Посольство США в Киеве 28 января вторично обратилось к своим гражданам с призывом покинуть Украину. Также не ехать к нам советуют некоторые европейские страны.

[ + – ] Депутат Европарламента Виола фон Крамон: "Они там все употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" Так она отреагировала на слова Давида Арахамии о распространении паники в США

В Киеве к подобным шагам относятся неоднозначно. Секретарь СНБО Алексей Данилов в разговоре с журналистами удивляется, почему для Запада напряжение на границах Украины только на восьмой год войны с Россией стало новостью. Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос об оценке ситуации на наших границах и слишком панического настроения по этому поводу нужно задавать западным журналистам. Он подчеркивает, что у границ Украины расквартировано около 130 тыс. российских военных и эти цифры соизмеримы с показателями апреля прошлого года, когда на наших границах располагалось около 126 тыс. военных.

"Итак, количество тогда и сейчас соразмерно. Несоразмерна реакция", — подчеркнул Резников.

Разный взгляд: угроза вторжения есть, фатальности нет

Проблема "панических заявлений" со стороны американских медиа заключается в ошибочном переводе, о чем в разговоре с Фокусом говорит Владимир Ильченко, собкор Укринформа в Нью-Йорке. Он отмечает, что отечественные медиа неправильно переводят слово "неизбежная", когда речь идет о военной угрозе со стороны России.

"Американцы говорят imminent. Это слово означает "угрожающий", "нависающий". Но гугл-переводчик дает "неизбежный", хотя о "неизбежности" в американских СМИ речь не идет. Там говорят о "большой угрозе", "возможности вторжения" ", но фатальности нет", — отмечает Ильченко.

В западных СМИ есть доступ к большому объему данных разведки, политиков и военных. Никаких причин сомневаться в надежности этих источников нет, потому что мировые медиа, обнародующие эту информацию, выверены годами

К тому же, как подчеркивает журналист, американские политики, месседжи которых транслируют СМИ, очень внимательно относятся к украинскому вопросу, а тема напряженности российско-украинских отношений приоритетнее даже пандемии ковида.

"Мы по-разному воспринимаем поведение России. Украина привыкла, что Россия лицемерна и блефует. США все происходящее воспринимают буквально. Например, постпред США при ООН Линда Томас Гринфилд недавно сказала Би-би-си: "Вы не будете держать 100 тыс. солдат, если у вас нет намерения их использовать".

Конечно, Украине нужно сохранять свою экономику, поэтому власть обеспокоена из-за громких заявлений западных медиа, которые усугубляют кризис. Но США заботятся о безопасности", — продолжает Ильченко. Умышленных фейков, по его словам, в СМИ нет, потому что американцы действительно считают, что когда есть стотысячное войско на российско-украинских границах, то есть и угроза. Кроме того, для США важны внешние победы. После поражения в Афганистане они не могут допустить ошибку в Украине.

"Поражение Украины — это их поражение, потому что мы партнеры. Поэтому они знают, о чем говорят", — продолжает Ильченко.

Манипуляции излишни

По словам политолога Николая Давидюка, сеть надежных информаторов западных СМИ больше той, с которой сотрудничают украинские журналисты. В частности, речь идет о доступе к большому объему данных разведки, политиков и военных. Никаких причин сомневаться в надежности этих источников нет, потому что "мировые медиа, обнародующие эту информацию, выверены годами и заслуживают доверия", — отмечает Давидюк Фокусу.

Важно

Как Кремль раскачивает Украину, а конфликт Зеленского и Порошенко делает ситуацию еще опаснее

Это утверждение поддерживает Ростислав Кхотин, журналист Радио Свобода в Праге, работавший в Брюсселе и имеющий длительный опыт сотрудничества с британской службой Би-би-си. Он подчеркивает, что западные медиа активно используют информацию западных спецслужб, не приуменьшая ее значения, в отличие от украинской власти.

"В британской журналистике, на которую равняются другие медиа ЕС и не только, господствуют принципы объективности, проверенности информации. Это очень сильная школа. Что касается анонимных источников, то обычно это работает так: некоторые люди во власти видят, кто из журналистов работает профессионально, и делятся с ними информацией. Кроме того, в ЕС и НАТО на конвейер поставлены офф-рекордс брифинги, это традиция, которая очень улучшает работу журналистов", — рассказывает Фокусу Кхотин.

Владимир Ильченко добавляет, что в США власти общаются с журналистами откровенно. Каждое действие объясняется официально. Кроме того, у журналистов есть свои источники в Конгрессе и других ведомствах, в которые можно обратиться за офф-рекордс информацией. Также медийщиков приглашают на закрытые брифинги.

"Мировая американская журналистика субъективна. Здесь принято говорить: журналист с республиканскими или демократическими взглядами. Для США это нормально, но освещать украинский вопрос не мешает, потому что у Украины двухпартийная поддержка со стороны американских политиков", — продолжает Ильченко.

Ждем критику

В последнее время американское и европейское медиапространство изменило свое отношение к украинскому вопросу: чем упорнее Киев опровергает информацию о "неизбежной" угрозе со стороны России, тем больше резких высказываний появляется в отношении украинских властей. Так, депутат Европарламента Виола фон Крамон, комментируя слова главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о распространении Соединенными Штатами паники, написала у себя в Twitter: "Они там все принимают наркотики в Украине или что там происходит?"

Подобные по содержанию критические месседжи в сторону украинской власти, не доверяющей информации Запада, раздаются в публикациях The Washigton Post, Politiсo и т.д.

Важно

Эволюция войны. Как готовится захват Украины и что общего у Донбасса, Приднестровья и Карабаха

Эксперты в разговоре с Фокусом отмечают, что все это — элементы информационной игры. Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего, подчеркивает, что из-за критики западные политики пытаются склонить нас к компромиссам по Минским соглашениям.

"Будут критиковать и дальше. Впервые за восемь лет украинское политическое руководство действует не так, как на то рассчитывают западные политики, учитывая информационную волну. Такое поведение нетипично для Украины, поэтому оно раздражает и удивляет часть европейских и американских политиков", — комментирует Тышкевич в разговоре с Фокусом. По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от экономического положения Украины. В данный момент власть не поступается политическими принципами, однако держать удар в случае ухудшения экономического положения государства ей будет непросто.