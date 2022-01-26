Как Кремль раскачивает Украину, а конфликт Зеленского и Порошенко делает ситуацию еще опаснее

Угрозы прямой агрессии и терактов, кибератаки, действия диверсантов и агентов, а также глобальный энергетический кризис и внутриполитические конфликты в Украине. Во всем этом можно увидеть руку Кремля. Набор инструментов велик, но неизвестно, какой из них станет приоритетным для России.

Российская Федерация разработала планы внутренней дестабилизации Украины. Об этом после безрезультатных переговоров США с РФ предупредила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд: "Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию, Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать собственные действия". Ранее о плане дестабилизации говорил госсекретарь США Энтони Блинкен: "Мы многократно видели методичку. И часть ее — попытка искусственно создать провокацию как оправдание для чего-то, что Россия все время планировала сделать".

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"Нуланд и Блинкен Америку нам не открыли. Сценарий "Дестабилизация" Россия реализует последние три месяца. Она нагнетает всеми возможными способами: бряцает на границе оружием и шантажирует нападением, ограничивает поставки газа. Однако, возможно, в США увидели приближающуюся кульминацию", — говорит Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Действия на опережение российской угрозы

Американцы, сообщая об угрозе, действуют на упреждение. Представители властных кругов США в последнее время все чаще повторяют тезис, что россияне пытаются раздуть внутреннюю ситуацию в Украине через политические распри, своих агентов, общественное недовольство.

"Это старый метод времен холодной войны: для того чтобы предупредить определенную гибридную или скрытую угрозу, нужно сделать ее публичной. Именно так было в 1980-м в Польше, где обороты набирало оппозиционное движение "Солидарность", — объясняет Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма". Тогда администрация президента США Джимми Картера и его команда по национальной безопасности остановили неизбежное вторжение Советского Союза в Польшу. Они также сделали процесс публичным: о возможных военных действиях на территории Польши сообщали лидеры мнений по всему миру, даже папа Римский, а страны НАТО объединились, пообещав Советскому Союзу "адские санкции" — экономическую блокаду. Администрация Картера сообщила Москве, как непосредственно, так и через "утечки в медиа", что после вторжения в Польшу начнутся беспорядки и в других странах Восточной Европы.

Россия будет прибегать к непредсказуемым шагам. Сейчас тестирует все сферы, через которые можно прорваться эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев

В 2022 США также рассчитывают, что публичность снизит активность России и приостановит возможную операцию по захвату Украины, ведь успеха чаще всего можно достичь благодаря эффекту неожиданности. Поэтому Нуланд говорит: мы видим, что делает Россия, знаем, как она может действовать, поддерживаем наших партнеров в Украине. Однако в Вашингтоне реально оценивают риски соответствующего давления не только внешние, но и внутренние: после успешной операции в Польше Картер проиграл президентские выборы Рональду Рейгану.

"Важно понимать, что Россия – это не Советский Союз, хотя методы у нее те же, – добавляет Александр Краев. – Основа геополитической стратегии России состоит в том, что, во-первых, она никогда не обозначает, что для нее самое главное. Ни в контексте цели, ни в контексте средств. Во-вторых, она всегда использует максимальное количество направлений деятельности, чтобы не было понятно, с какой стороны нанесет следующий удар".

Показательный пример – переговоры последних нескольких месяцев. Мы увидели, как Россия использует политические события в Беларуси, Казахстане, экономические — в Европе: перекрытие газопровода "Ямал — Европа", сокращение поставок по "Северному потоку-1", требования признания "Северного потока-2". Отдельно в центре внимания гуманитарные вопросы: вакцинация и поставка вакцин, миграционный кризис, а также военная составляющая — тестирование новых ракет, накопление войск на границе с Украиной.

[ + – ] Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: Россия готовит диверсии в Украине

"Этот инструментарий применяется отдельно, но параллельно, будто тестируется, какой фактор может сыграть решающую роль, — убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма". — Если в обычном военном конфликте можно знать о количестве сил и средств противника, то проблема противостояния — в гибридному: никогда не знаешь, с какой стороны будет нанесен удар, как далеко зайдет агрессор. Россия будет прибегать к непредсказуемым шагам, по каждому направлению она способна усиливаться и осуществлять провокации, сейчас она создает атмосферу паники и напряженности, тестирует сферы, через которые можно прорваться. Но заметьте, Виктория Нуланд заявила об угрозе дестабилизации в довольно общих чертах, потому что американцы понимают эту многовекторность России и готовы реагировать на разные ситуации".

[ + – ] Павел Климкин: "В Вашингтоне просчитали 18 вариантов дестабилизации Украины со стороны России. В Москве готовы зайти так далеко, как мы их пустим. Поэтому последнее, что нужно Украине, когда есть ежедневная российская угроза, — это внутренний беспорядок. Можно доиграться" Фото: Хвиля

С мыслями о вторжении РФ

Пентагон предупреждает: "Россия готовит операцию в Украине "под чужим флагом". Речь идет о применении людей, которые готовились к боевым действиям в городских условиях с использованием взрывчатых веществ. Их цель — диверсии против пророссийских сил на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в чем затем должны обвинить Украину.Они могут стать поводом для вторжения.Военные эксперты сомневаются, что Кремль решится на полномасштабную атаку. Для этого сил и средств, накопленных на границе с Украиной, недостаточно. Впрочем, нельзя не учитывать, что за несколько недель стотысячная армия может превратиться в миллион, а вот имеющихся сил хватает для организации провокаций, усиления террористических войск в ОРДЛО и даже точечного прорыва на украинскую территорию (скажем, для захвата Мариуполя или организации сухопутного коридора в оккупированный Крым).

Россия сделала ставку на "генерала Мороза". Из-за критического состояния украинской тепловой генерации и сильных морозов, должны произойти веерные отключения, а за ними — социальный взрыв эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар

Сейчас вопрос не только в том, произойдет ли вторжение, но и в том, что несколько месяцев жизни в информационном поле постоянной угрозы — это часть атаки России. Факт наличия напряженности уже является фактором влияния, потому как только появились войска на границе, Украина не может говорить с Западом ни о чем, кроме этой военной угрозы: невозможно обсуждать будущее вступление в НАТО, сконцентрировать бюджетные и кадровые ресурсы на реформах и развитии — только на оборонной сфере. То есть, России не нужно даже нападать, чтобы создавать угрозу и напряжение в Украине.

"Мне кажется, что Россия сознательно вбрасывает дезинформацию о скоплении сил и средств, которая кажется очень правдивой, чтобы достичь главной цели: мир должен волноваться и прислушиваться к требованиям Кремля", — отмечает политолог Александр Мусиенко.

Российская угроза и энергетический шантаж

"Россия сделала ставку на "генерала Мороза" с учетом критического состояния украинской тепловой генерации, нехватки угля и сильных морозов зимой, из-за чего должны были начаться веерные отключения электроэнергии, и как следствие — социальный протест, который мог бы перерасти во взрыв. Это стало бы "основанием" для России прийти на "помощь" Украине. Но этого не произошло и не произойдет — запасов Украине хватит даже при падении температур до конца отопительного сезона. Конечно, мы выгребем все вплоть до буферного газа, будет проблема на следующий отопительный сезон", — говорит Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям.

Чтобы предупредить определенную гибридную или скрытую угрозу, нужно сделать ее публичной, считают американцы

Гончар отмечает, что в сфере энергетики Россия сейчас, в первую очередь, давит не на Украину, а на Европу, от чего страдает и наша страна.

"Когда европейская комиссия только изучала, злоупотребляет ли "Газпром" (а именно у "Газпрома" Европа покупает 46,8% голубого топлива от необходимого количества), мы уже говорили, что дефицит газа возник именно из-за действий этой компании. И США пора вмешаться", – убеждает он.

Так же было в 1948-1949 годах во время блокады СССР Западного Берлина. Тогда самолеты США доставляли в город уголь, что позволило сохранить его часть под западным влиянием. В 2022 году Европе также может понадобиться такой "энергетический мост", чтобы противостоять возможной блокаде.

"Такой мост можно построить. Недавно руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бирол объявил "окончательный диагноз": ситуация на европейском газовом рынке — результат деятельности РФ. Это заявление придает экономической ситуации политическое измерение: злонамеренные действия одного из игроков рынка, доминирующего, нужно нейтрализовать. Именно поэтому в США говорят, что Госдеп уже контактирует с энергетическими компаниями, чтобы узнать, какие есть варианты увеличить возможности поставки газа в Европу", — говорит Гончар.

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Кремль понимает, что ему не удалось эффектно "закрутить вентиль". Поэтому Россия, не получив желаемого на энергетическом фронте, активизируется на других. Эксперты обращают внимание на сообщения о минировании инфраструктурных и стратегических объектов – за этими фальшивыми и незначительными атаками могут стоять более серьезные.

Киберопасность: Россия под подозрением

В ночь с 13 на 14 января в Украине произошла масштабная кибератака на правительственные сайты. На странице Министерства иностранных дел и некоторых других можно было увидеть следующее сообщение: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего". Украина обвинила Россию в причастности к кибератаке, РФ не ответила.

Отсутствие консенсуса, национального, государственно ориентированного мышления среди украинских элит – угроза, которой может воспользоваться Путин

Кибератака – пример информационно-психологической операции, благодаря которой усиливается эффект напряжения и нервозности в ожидании возможной эскалации. Об этом говорят эксперты. С помощью таких атак можно подрывать доверие к работе государственного сектора. Атаки, направленные на правительственные сайты, специалисты называют дефейс-атаками, когда злоумышленники получают доступ к серверу, на котором размещен сайт, заменяют или публикуют там провокационные сообщения, но базы данных остаются нетронутыми.

Александр Мусиенко, политолог и эксперт оборонного сектора, утверждает, что украинские власти предупреждены о возможном увеличении таких нападений.

"Месяц назад в Украине находились специалисты из США и Великобритании, которые консультировали наших специалистов, — объясняет он. — В ближайшее время Украине следует ожидать чрезвычайно массивного информационного прессинга. Таким образом Россия пытается понять, какие ресурсы наиболее уязвимы, какова будет реакция на их блокировку. В современном мире лучшая защита от кибератак — контрнаступление".

Внутренняя зона турбулентности: 18 вариантов дестабилизации Украины

"В Вашингтоне просчитали 18 вариантов дестабилизации Украины со стороны России. И я бы на месте власти подумал, что и как из этого использует Кремль, – говорит Павел Климкин, бывший министр иностранных дел. – В Москве хорошо научились использовать слабости других, там готовы зайти так далеко, как мы их пустим. Последнее, что нужно Украине, когда есть ежедневная российская угроза — а нас без нас обсуждают в Женеве и не только — это внутренний беспорядок. Можно доиграться".

Он намекает, что внутренняя дестабилизация не всегда спровоцирована снаружи, Путин может воспользоваться внутренними проблемами и противостоянием в стране.

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"Парадокс заключается в том, что власть, заявляя о дестабилизации, сама принимает в этом участие", — так Михаил Гончар высказывается о нынешнем конфликте между пятым и шестым президентами Украины — Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Пользоваться внутренними противостояниями, иногда провоцируя их, это стратегия ведения войны гибридного типа, чтобы расколоть страну изнутри, дезориентировать граждан, деморализовать вооруженные силы. Тогда наступление превращается в парадный марш. Так могло быть в 2013-2014 годах.

"Россия непременно попытается возбудить политический конфликт между двумя непримиримыми политическими личностями, превратить его в нечто более серьезное, что позволит заявить, что ситуация в Украине неуправляема, и мы будем защищать русскоязычное население и своих граждан", — добавляет эксперт. Он обращает внимание на процесс в Окружном административном суде Киева, в котором гражданин Виктор Янукович пытается доказать незаконность лишения его статуса президента, — мол, Россия держит его для сценария, в котором Янукович сможет вернуться в Украину как российский ставленник.

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Отсутствие консенсуса, национального, государственно ориентированного мышления среди украинских элит – угроза, которой может воспользоваться Путин. Об этом говорит и политолог Николай Давидюк.

"Ни Зеленский, ни Порошенко не сконцентрированы на государстве. Нынешний конфликт выгоден им обоим, потому что на политической карте мы сейчас видим только две партии — "Слугу народа" и "Европейскую солидарность". Но если бы Зеленский хотел посадить Порошенко, он бы поднял вопрос не госизмены, а сугубо коррупции, тогда у сторонников пятого президента не было бы аргументов. И наоборот, был бы Порошенко государственником, он не занимался бы расколом", — объясняет Давидюк. Он убежден, что в своих обвинениях и действиях президенты не должны пересекать определенную границу внутриполитического конфликта: "Они играют государством. Порошенко говорит, что Зеленский работает на руку Путину, а Зеленский утверждает, что предшественник предал государство. Как политики они имеют право использовать любые политические инструменты, но точно не торговать государством ради политических рейтингов. Государство не должно быть в заложниках политиков, потому что мы все окажемся в руках Путина".

Поэтому эксперты убеждены, что сейчас Зеленскому и Порошенко важно договориться о красных линиях в этой борьбе и заключить джентльменское соглашение, которое проявилось бы в совместных парламентских решениях, направленных на укрепление Украины.