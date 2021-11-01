Эскалация. С чем связано очередное обострение на Донбассе

На днях президент Владимир Зеленский заметил, что на востоке Украины наблюдается осложнение ситуации, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил, что страну ждут тяжелые месяцы. И все потому, что Россия не только навязывает свою позицию и угрожает, но в ответ получила несколько неожиданных ударов.

Осенние обострение

"Украина не хочет мира, а значит, надо готовиться к войне", — с помощью телевидения эту мысль в Донецке пытаются внушить каждому гражданину псевдореспублики. В последние месяцы там все чаще говорят, что Киев не готов договариваться с Донецком и Луганском, а, наоборот, идет на обострение ситуации, приглашая подразделения НАТО.

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Впрочем, тех, кому интересны подобные разговоры, с каждым годом в "ДНР" становится все меньше. С одной стороны, тамошний народ привык к войне — людей в форме и с оружием много, Донецк похож на гарнизон с бесчисленным множеством военных частей, в том числе в здании мясокомбината, апелляционного окружного суда, в студгородке. С другой стороны, готовых воевать, а тем более умирать за "ДНР", мало даже среди так называемых военных. В армию там идут, чтобы получать зарплату, — это чуть ли не единственное место, где исправно платят", — говорит Виталий, житель Донецка. Рассказывает, что люди хотят одного: чтобы не стреляли.

На линии разграничения за последние два года редко бывает тихо. Несмотря на объявленное летом 2019-го перемирие, местные жители часто говорят об обстрелах и ранениях гражданских. Потери считают и Вооруженные силы Украины — только в сентябре этого года на передовой погибли шесть военнослужащих, 31 военный ранен. В сводках штаб операции Объединенных сил регулярно фиксирует применение представителями незаконных вооруженных формирований оружия, в том числе запрещенного минскими соглашениями, а отчеты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорят о передвижении сил и средств, в частности на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

Россия всегда строила свою коммуникацию в ТКГ в Минске, обвиняя Украину в неконструктивности

В то же время эксперты часто критикуют, что украинская власть делает вид, будто не замечает нарушений, хотя об этом стоит говорить прямо.

"Перемирие на Донбассе — иллюзия, агрессор изменил тактику с "контроля тишины" на "контролируемую эскалацию", — объясняет Константин Елисеев, украинский дипломат. Он обращает внимание, что Россия может нарастить силы и прибегнуть к полномасштабным военным действиям, это может произойти в любой момент. Иначе зачем РФ держит в полной боевой готовности подразделения возле границы с Украиной — в Новочеркасске расположен штаб 8-й армии в составе Южного военного округа, который является серьезной ударной группировкой. Руководят ею уже участвующие в агрессии против Украины офицеры, организовывавшие 1-й и 2-й армейские корпусы оккупационной российской армии на Донбассе.

Но все же вероятность полномасштабной войны эксперты оценивают как минимальную. Армия на украинской границе России необходима, чтобы время от времени провоцировать, обострять ситуацию. Не только на Донбассе, ведь любая провокация влияет на настроения в стране. Главное для Кремля — достигнуть конечного результата: вынести крымский вопрос за скобки и передать Украине Донбасс на своих условиях.

Ошибки Кремля

Но в последнее время Москве стало труднее воплощать свои планы, поэтому Россия нервничает и ошибается. Об этом Фокусу говорит политический аналитик Мария Кучеренко. Она восстанавливает хронологию последних событий в ОРДЛО.

Чтобы Украина могла выстоять, необходимо стратегическое видение. Если мы отказываемся от российских манипуляций, тут же должны показать, что предлагаем политический аналитик Мария Кучеренко

Сначала вспоминает задержание так называемого представителя СЦКК ("совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон"), жителя оккупированного Алчевска Андрея Косяка. России всегда было принципиально важно хоть в рамках какого-то формата столкнуть представителей Украины с необходимостью разговаривать напрямую с боевиками, и формат СЦКК был приоритетным в этом смысле. В 2017-м РФ вышла из центра, одной из причин было желание наладить прямой разговор Украины с боевиками. Тогда попытка провалилась, а в 2019-м во время отвода войск Россия все-таки добилась того, чтобы СЦКК псевдореспублик отдавалась главенствующая роль — они якобы следили за процессом. Украина делала вид, что не замечает их. И вот в октябре 2021-го произошло задержание представителя незаконных вооруженных формирований, который был одет в фейковую форму с надписью СЦКК.

"Это можно расценивать как попытку срыва российских планов политического давления. Для нее задержание стало неожиданным, ведь несколько лет Украина не предпринимала никаких активных действий, а отмалчивалась. Москва была не готова, стала нервничать и совершать ошибки", — говорит Кучеренко.

[ + – ] НЕСТОРОНА КОНЛИКТА. РФ безуспешно пытается заставить представителей Украины разговаривать напрямую с боевиками Фото: УНИАН

Второе событие и, собственно, ошибка — взятие в заложники представителей мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке.

"Россия всегда строила свою коммуникацию в ТКГ в Минске, обвиняя Украину в неконструктивности. Она выдвигала какие-то заведомо нереалистичные предложения, и когда по разным причинам, отчасти под давлением улицы, политической оппозиции, Зеленский и его команда эти предложения отвергали, Россия повторяла, что Украина срывает переговоры. А кто неконструктивный — тот проиграл. Но теперь эту карту Украина может с легкостью вернуть России. Потому что большего неконструктива, чем взятие в заложники представителей международной миссии, сложно придумать. И это еще одно доказательство того, что планы РФ срываются", — продолжает Мария Кучеренко.

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Третье обстоятельство, которое говорит о том, что для России что-то пошло не так, — резкая реакция на все эти события ОБСЕ. Организация, которую Москва всегда считала дружественной (можно вспомнить, как российский офицер — представитель миссии жал руку боевику), совершенно неожиданно не то что не потребовала немедленного освобождения Андрея Косяка, но призвала стороны к сдержанности, уточнив, что давление со стороны России не пройдет. В результате от такой ситуации ОБСЕ даже выиграла — к ней повысилось доверие гражданского населения по обе стороны линии разграничения. И это одна из причин для РФ существенно ограничить мандат миссии ОБСЕ. Вряд ли она пойдет на ее выдворение — в таком случае международники обвинят Россию в срыве договоренностей, но она наверняка постарается сделать роль миссии номинальной и де-юре, и де-факто, без функции наблюдения.

В коалиции с Украиной

"Россия не хочет оканчивать войну, для нее это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле ее интересуют более обширные территории", — уверен Алексей Данилов, секретарь СНБО. Политическая эскалация по Донбассу — это, безусловно, желание РФ послать импульс не только руководству Украины, но и Западу, который в последние месяцы выражает поддержку Украине в вопросах безопасности. Во-первых, на саммите Украина — ЕС обсуждались варианты военной миссии Евросоюза для Украины. Во-вторых, во время визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина обсуждался вопрос усиления сотрудничества Украины и США в Черном море — министр фактически поддержал украинские амбиции вступить в НАТО.

Вероятность полномасштабной войны эксперты оценивают как минималь­ную — Россия предпочитает провокации

Если Россия в ближайшие месяцы согласится на ранее анонсируемую встречу в "нормандском формате", то лишь для того, чтобы зафиксировать свою переговорную позицию: если требования не выполняются, Москва будет блокировать процесс, убеждая всех, что это Украина срывает переговоры.

"И такая политика пропагандистски направлена на те страны ЕС, которые скептически относятся к европейским и евроатлантическим устремлениям Украины. Мол, не могут окончить войну, куда им стремится в ЕС и НАТО", — говорит Александр Мусиенко, политический аналитик.

Ныне эксперты убеждены, что наша страна начинает учиться спокойно реагировать на стрессы и угрозы со стороны России. При этом важно не ошибаться, быть избирательными в терминах. Если говорить о ситуации с задержанием боевика Косяка, то ее можно использовать с большей выгодой. Например, не просто его арестовать, но громко заявить, что Украина не признает СЦКК фейковых республик, что боевики не сторона конфликта, а если России как противнику этот человек важен, то пусть его заберет, например, представитель РФ в военной подгруппе в минской ТКГ. Что же касается более высокого уровня, то на нем важно создавать коалиции с западными партнерами, ведь вооруженная агрессия РФ на Донбассе — это не только проблема Украины. Например, в энергетической сфере, с помощью которой РФ также пытается влиять на Украину и ЕС, необходимо кооперироваться с Польшей и странами Балтии, которые не стесняются называть "Северный поток — 2" угрозой безопасности ЕС.

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При этом Украине важно понять, как минимизировать негативные последствия от нового этапа противостояния с РФ. "Для того чтобы выстоять, необходимо иметь стратегическое видение. Если мы отказываемся от российских манипуляций, мы тут же должны показать, что предлагаем, — говорит Мария Кучеренко, политический аналитик. — Но со стороны Банковой какого-то стратегического видения я не наблюдаю. А у нас, к сожалению, центр принятия решений только один — Офис президента. Так не должно быть, особенно в данной ситуации. Возможно, стоит больше прислушиваться к силовикам, и точно — к Министерству иностранных дел, которое сегодня отодвинуто на второй план в решении российского вопроса".

Пока готовился этот номер, на фронте Украина понесла потерю — в результате артиллерийского обстрела боевиков под Гранитным Донецкой области погиб боец 93-й бригады Холодный Яр, сержант Георгий Халиков. Дядя Жора — так 51-летнего военного тепло называли побратимы и журналисты. На передовой он с 2014 года, несколько раз продлевал свой контракт и обещал быть до победы.

В ответ на провокацию из ОРДЛО украинская армия впервые применила турецкий ударный беспилотник Bayraktar. На видео зафиксировано, как россияне развернули батарею прямо на дороге, не пряча ее. В результате была уничтожена часть артиллерийской системы — запрещенное минскими соглашениями оружие. Как раз о таком в своих регулярных отчетах вспоминают представители миссии ОБСЕ.