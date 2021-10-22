Сорвать Минск и снова раздуть конфликт. Для чего в Донецке блокировали работу миссии ОБСЕ

Как Россия давит на ОБСЕ из-за политики нейтралитета представителей организации в Минске

Автомобильные ворота патрульной базы миссии ОБСЕ в Горловке на замке, у других — припаркована машина с табличкой "ДНР", блокирующая выезд. Собственник гостиницы, в которой расположена миссия, сообщил сотрудникам, что им не разрешено покидать помещения гостиницы, сославшись на "приказы" "мэра Горловки".

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О такой ситуации 18 октября в оккупированном городе сообщили представители ОБСЕ. В тот день миссия временно приостановила работу.

"Фактически их взяли в заложники", — реагирует на происходящее Сергей Гармаш, журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Вскоре человек в гражданской одежде сообщил наблюдателям: по территории гостиницы передвигаться можно, но покидать ее нельзя. И так до тех пор, пока не освободят члена незаконного вооруженного формирования, задержанного накануне украинскими военнослужащими. Незадолго до этого подобная ситуация сложилась и в Донецке — там несколько десятков лиц блокировали выход из другого отеля, Park Inn, где также работают ­представители ОБСЕ. Сторонники "ДНР" пришли с плакатами на митинг с требованием освободить боевика.

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Вооружен и опасен

Тот, кого требуют освободить, задержан на украинских позициях 13 октября на Луганщине. Утром того дня в районе Золотого украинские военные заметили группу лиц с повязками с аббревиатурой СЦКК (совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, в состав которого могут входить только представители Украины и России). Накануне украинская сторона якобы предоставила России гарантии безопасности для проведения работ по разминированию в этом районе, но с четко прописанным маршрутом. Но один из членов группы в военной форме отклонился от него и стал двигаться в сторону позиций украинских военнослужащих. Оперативная группа 24-й бригады Вооруженных сил Украины вышла вперед и задержала незваного визитера. По мнению военных, тот под предлогом разминирования проводил разведку вблизи украинских позиций.

[ + – ] Задержанный Андрей Косяк

Задержанным оказался 43-летний житель оккупированного Алчевска Андрей Косяк. У него было оружие, "документы" террористической организации "ЛНР". Кроме того, Косяк оказался гражданином РФ, российский паспорт получил в феврале 2020 года, скорее всего, по программе для жителей оккупированных территорий. Позднее выяснилось, что задержанному в 2010 году украинские правоохранители объявляли подозрение в убийстве, но Косяк сбежал в Россию. Вернулся в 2014-м и вступил в одно из пророссийских вооруженных формирований, после перешел в минометный взвод, который участвовал в обстрелах украинских позиций вблизи Попасной и Золотого. На мобильном телефоне украинские правоохранители даже на­шли видео.

После задержания сторона боевиков потребовала немедленно освободить "офицера", угрожая снятием гарантий безопасности, РФ промолчала — не решилась защищать своего гражданина.

Ограниченные наблюдатели

Сергей Гармаш говорит, что случаем задержания Андрея Косяка решили воспользоваться боевики, а иначе почему за задержанного луганчанина вступились представители Донецка, которые считаются независимыми друг от друга.

"­ОРДЛО используют задержание своего боевика как повод для изображения из себя политического субъекта, отдельного от Москвы. Судьба самого Косяка как человека им абсолютно безразлична. Им нужен повод пошуметь, засветиться в СМИ и на уровне ОБСЕ", — уверен он.

Отметим, что миссия ОБСЕ на неподконтрольных территориях часто была выгодна России, ведь в ее состав в качестве наблюдателей входят представители РФ и, очень возможно, выполняют двойную работу. Но после смены представителей организации в Трехсторонней контактной группе в Минске ее делегация считается украинской стороной куда более объективной: они не позволяют в открытою выступать представителям боевиков и не ведутся на провокации со стороны РФ. Поэтому Москва будет стараться использовать любой случай для давления на ОБСЕ с целью сделать позицию новой команды более пророссийской.

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"Последнее заседание было беспрецедентным на моей памяти по уровню хамства и давления на ОБСЕ со стороны российских представителей из ОРДЛО. Но давят всегда на тех, кто позволяет на себя давить. Нынешняя ситуация — серьезный тест для представителей ОБСЕ в Украине. Если они поддадутся давлению, то их возможность объективно выполнять роль посредника в российско-украинском конфликте станет очень сомнительной", — считает Гармаш. Он вспоминает, что спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен озвучил свои планы посетить оккупированные территории в сопровождении послов — модераторов ТКГ. Ранее Москва была заинтересована в таких поездках, поскольку они легитимизируют "ЛДНР" хотя бы в российском информационном пространстве, но сейчас результаты такого визита спрогнозировать трудно. А после событий в Донецке и Горловке поездка вообще может сорваться.

Кроме того, несмотря на то что миссия, согласно договоренностям, имеет широкий мандат по контролю безопасности, ее действия значительно ограничены боевиками. "Представителям ОБСЕ давно запрещено посещать разные объекты, в том числе места незаконного удержания заложников, а с недавних пор — и мониторить участки украино-российской границы на неподконтрольных территориях", — отмечает юристка Татьяна Иванова, участница от Украины в переговорах в ТГК в Минске. Речь идет о пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" между неподконтрольными Украине районами Луганской области и Ростовской областью РФ — в начале сентября текущего года Россия отказалась продолжать работу наблюдателей.

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Политический эксперт Александр Мусиенко уверен: РФ попытается вытеснить с территории ОРДЛО наблюдательную миссию, потому что ее работа теперь невыгодна для нее. "Если почитать регулярные отчеты миссии, начиная с августа, то можно заметить, что они стали более обличительными касательно России. В них фиксируются передвижения тяжелой техники на оккупированных территориях, выведения тяжелого вооружения из мест, куда оно должно было быть отведено, случаи нарушения режима тишины. Я бы даже сказал, что мы можем пользоваться уже этими отчетами против РФ", — объясняет он. На место представителей миссии Россия, по мнению эксперта, может предложить свою "миротворческую миссию", легализируя свои военные подразделения там.

Давление на ОБСЕ и срыв Минска

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко убежден, что давление на ОБСЕ — "это элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта".

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"Миссия ОБСЕ признана как независимый посредник по мониторингу ситуации по безопасности и в гуманитарной сфере, которая происходит в зоне конфликта. Соответственно, если создаются препятствия для работы миссии — это вопиющее нарушение минских договоренностей. Сейчас у Украины есть шанс воспользоваться ситуацией. Необходимо обратиться ко всем международным организациям и напомнить, что наше государство выступает за сохранение минского и нормандского форматов, а также расширение мандата деятельности миссии ОБСЕ, о котором стороны договорились в Париже в декабре 2019 года. Речь идет о большом присутствии на оккупированных территориях с доступом в места незаконного содержания украинских граждан, работе в ночное время суток", — продолжает Александр Мусиенко.

В оккупированных Горловке и Донецке работа миссии ОБСЕ уже разблокирована, а на подконтрольной правительству Украины территории Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал Андрея Косяка. Накануне ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 УК Украины ("Участие в деятельности незаконных вооруженных формирований"). Если в процессе следствия вину докажут, дело передадут в суд.