СБУ фиксирует новую волну выдачи "паспортов" жителям ОРДЛО

Кураторы "Единой России" намерены победить на осенних выборах за счет "новых граждан" из ОРДЛО

Служба Безопасности Украины фиксирует незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Массовая паспортизация населения проводится с целью обеспечения жителей ОРДЛО правом участия в выборах в Государственную думу РФ, которые намечены на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

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[ + – ] СБУ фиксирует массовую выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

В сообщении говорится, что организаторы действуют с нарушением норм международного права и таким образом лишают "новых" граждан социальных гарантий. Кураторы действуют в интересах поддержки провластной партии "Единая Россия", обеспечивая свою партию новыми голосами за счет украинцев с российскими паспортами. Для этого предусмотрены два механизма: для желающих принять участие в выборах будут организованы поездки в пограничные города Ростовской области, и предоставят возможность "электронного голосования" на территории "ЛНР и ДНР". Согласно данным СБУ, при оформлении паспортов жителям ОРДЛО необходимо в личных данных указывать электронную почту, вероятно для возможности онлайн-голосования. Для обеспечения голосами ЕР организаторы "выборов" открыли многочисленные пункты записи в партию и так называемые информационные центры, в которых проводят агитацию населения.

Однако, сотрудники СБУ установили, что в новых паспортах проставлены коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописки в таких паспортах тоже нет. Следовательно, такие документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты и не делают владельцев паспортов полноценными гражданами РФ. Эти и другие многочисленные нарушения международного права пророссийскими функционерами фиксируются украинскими спецслужбами. Данные будут задокументированы и переданы в международные инстанции.

Пресс-служба также напоминает, что в 2020 году на заседании ОБСЕ делегация Евросоюзу сделала заявление о том, что введение Россией упрощенной процедуры получения гражданства РФ противоречат целям Минских соглашений. Документы, выданные таким образом, в ЕС считаются недействительными.

Недавно мы сообщали о намерениях России привлечь жителей ОРДЛО к участию в осенних выборах. Для этого был запущен процесс паспортизации населения, причем в отдельных случаях в принудительном порядке.

Также сообщалось, что в "ДНР" рассматривали документ о введения "гражданства ДНР". Предполагалось выдачу жителям соответствующих паспортов, которые будут единственным "документом" подтверждающим личность.