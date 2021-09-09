СБУ фіксує нову хвилю видачі "паспортів" жителям ОРДЛО

Куратори "Єдиної Росії" мають намір перемогти на осінніх виборах за рахунок "нових громадян" з ОРДЛО

Служба Безпеки України фіксує незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Масова паспортизація населення проводиться з метою забезпечення жителів ОРДЛО правом участі у виборах до Державної думи РФ, які намічені на 19 вересня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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[ + – ] СБУ фіксує масову видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО

У повідомленні говориться, що організатори діють з порушенням норм міжнародного права і таким чином позбавляють "нових" громадян соціальних гарантій. Куратори діють в інтересах підтримки провладної партії "Єдина Росія", забезпечуючи свою партію новими голосами за рахунок українців з російськими паспортами. Для цього передбачені два механізми: для охочих взяти участь у виборах будуть організовані поїздки в прикордонні міста Ростовської області, і нададуть можливість "електронного голосування" на території "ЛНР і ДНР". Згідно з даними СБУ, під час оформлення паспортів жителям ОРДЛО необхідно в особистих даних вказувати електронну пошту, ймовірно, для можливості онлайн-голосування. Для забезпечення голосами ЕР організатори "виборів" відкрили численні пункти запису в партію і так звані інформаційні центри, у яких проводять агітацію населення.

Однак, співробітники СБУ встановили, що в нових паспортах проставлені коди підрозділу Міграційної служби Ростовської області, що не існує. Прописки в таких паспортах теж немає. Отже, такі документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати і не роблять власників паспортів повноцінними громадянами РФ. Ці та інші численні порушення міжнародного права проросійськими функціонерами фіксуються українськими спецслужбами. Дані будуть задокументовані та передані в міжнародні інстанції.

Пресслужба також нагадує, що у 2020 році на засіданні ОБСЄ делегація Євросоюзу зробила заяву про те, що введення Росією спрощеної процедури отримання громадянства РФ суперечать цілям Мінських угод. Документи, видані таким чином, у ЄС вважаються недійсними.

Нещодавно ми повідомляли про наміри Росії залучити жителів ОРДЛО до участі в осінніх виборах. Для цього був запущений процес паспортизації населення, причому в окремих випадках у примусовому порядку.

Також повідомлялося, що в "ДНР" розглядали документ про введення "громадянства ДНР". Передбачалася видача жителям відповідних паспортів, які будуть єдиним "документом", що підтверджує особу.