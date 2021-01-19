В ОРДО можуть зробити жителів з паспортами України поза законом, — ЗМІ

Без паспорта "ДНР" так звані "правоохоронці" зможуть заарештовувати людину на термін до 30 днів

В оточення "глави" самопроголошеної "ДНР" розглядають документ про "громадянство ДНР". Прикладом послужить закон про громадянство в невизнаній республіці Абхазія, — повідомляє СПЕКТР.

За даними ЗМІ, в окупованих районах Донецької області до 2025 року паспорт так званої "ДНР" стане єдиним "документом", який буде гарантувати права його власнику. Також він стане безальтернативним варіантом для ідентифікації особи.

При відсутності у людини паспорта "ДНР" "правоохоронці" зможуть заарештовувати людину на термін до 30 днів "до з'ясування особи". При цьому вони в праві будуть не висувати жодних звинувачень протягом зазначеного терміну.

Без паспорта невизнаної республіки не можна буде придбати нерухомість, займатися підприємницькою діяльністю і здійснювати будь-які угоди.

За даними ЗМІ, близько 15% населення окупованих районів Донецької області мають паспорт "ДНР". Їх оформляють для того, щоб далі податися на російське громадянство. За даними опитаних "Спектром" людей, черга стоїть до 2022 року.

Нагадаємо, за даними Міністерства реінтеграції російські паспорти отримало близько 300 тисяч жителів окупованих районів Донбасу.