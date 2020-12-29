Около 300 тысяч жителей Донбасса и 2 млн жителей Крыма стали гражданами РФ, – Резников

Чиновник анонсировал "правосудие переходного периода", и отметил, что ответственности за два гражданства не будет, но Украина потребует выбрать какое-то одно.

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников поделился в интервью ТСН данными о гражданах Украины заимевших с 2014 года двойное российско-украинское гражданство.

В частности, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько украинцев получили за период оккупации российские паспорта, Резников сообщил:

"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную русскую паспортизацию. Я пока говорю об оккупированных Донетчине с Луганщиной. По Крыму – там цифры достигают 2 миллионов".

Отметим, что общая численность постоянного населения Крыма, по данным официальных ведомств оккупанта, а в частности – Росстата – составляет 1 миллион и 913 тысяч человек.

По словам Резникова, ответственности за получение российского паспорта никто нести не будет: "Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому осуждать их за это мы точно не имеем никакого права".

Вице-премьер-министр сообщил, что "их авторский коллектив", а именно – его коллеги из представительства президента в АРК, рабочая группа по реинтеграции, а также Нацкомиссия при президенте по правовой реформе, Кабмин и Верховная Рада – в настоящее время готовят к подаче проект закона "о государственной политике переходного периода".

"Надеемся, что этот проект уже вскоре станет законом. И когда мы говорим о государственной политике переходного периода, это не только переходное правосудие, но и много других вещей", – добавил он.

В то же время, согласно заявлению вице-премьера: "Когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство. Возможно, кто-то для себя решит, что хочет быть гражданином России – имеет право – это его жизнь, пожалуйста. Тогда определяйтесь, что вы делаете с украинским паспортом".

"Определиться, кто он – гражданин Украины или РФ", у освобожденных от оккупации жителей Донбасса и Крыма будут требовать не сразу, а на протяжении установленного в готовящемся законопроекте периода. Конкретных сроков вице-премьер не озвучил.

Так или иначе, добавил Резников, процедуры лишения украинского гражданства нет, и такое возможно только при государственной измене. "В данном случае наличие другого гражданства не является признаком государственной измены", – пояснил чиновник.

Однако по его истечению, человек который не сдал паспорт РФ будет поражен в правах, как не гражданин Украины:

"Если ты не гражданин Украины, то не имеешь права выбирать, быть избранным, претендовать на должности на госслужбе и т. д. То есть, условно говоря, человек, который оставил за собой паспорт РФ, допустим, решает пойти работать в правоохранительные органы, служить в армии или отправиться работать министром. А спецпроверка говорит: извините, вы являетесь гражданином страны-агрессора".

Резников заключил: "Даже после подписания мирного договора и деоккупации, есть последствия".

Отметим, на днях Резников отметил, что введение миротворцев на временно оккупированный Донбасс – один из вариантов реализации Минских соглашений.