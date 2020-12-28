Миротворцы на Донбассе – это один из вариантов реализации "Минска", считает Резников

По словам министра, введение миротворцев не является планом "Б" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вероятность введения миротворцев на временно оккупированный Донбасс – один из вариантов реализации Минских соглашений.

Об этом в интервью Тsn.ua заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, введение миротворцев на Донбасс не является планом "Б" по урегулированию конфликта.

"Миротворцы – это один из вариантов решения в том числе базовой модели Минских договоренностей", – отметил Резников.

Он также подчеркнул, что такая миссия должна контролировать и обеспечивать безопасность в "горячей точке". При этом в Минских соглашениях говорится только о мониторинге ОБСЕ без миротворческого мандата. А в случае введения миссии в ее состав должны войти те, кому доверяют Украина и Россия.

"Какая это может быть миссия? Или это мандат Совета безопасности ООН, или ОБСЕ … Это вопрос, опять же, переговоров и договоренностей. Есть довольно успешный пример 25 лет назад в Хорватии, когда в районе города Вуковар на границе с Сербией была миссия как раз с мандатом Совета безопасности ООН, которая 1,5 года обеспечивала переходный период, после чего были проведены местные выборы", – добавил Резников.

Он также сказал, что план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе – это лишь фигура речи, которая не предусматривает следующих за ним планов.

"План "Б" – это фигура речи. Когда все, что мы делаем, больше невозможно делать, надо искать другой вариант. И мы их ищем", – объяснил он.

В сентябре Резников заявил, что вопрос ввода на Донбасс миротворцев ООН еще не снят с повестки дня, хотя и отложен в сторону. По его мнению, вопрос миротворческой миссии на Донбассе мог бы стать темой обсуждения на переговорах лидеров стран "нормандской четверки".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что до конца января состоится встреча советников в нормандском формате в Берлине.