Встреча советников в нормандском формате состоится до конца января

Советники встретятся в Берлине.

До конца января состоится встреча советников в нормандском формате в Берлине.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, сообщает корреспондент Фокуса.

Также он сообщил, что удалось обсудить 4 новые зоны разведения войск на Донбассе и 19 мест разминирования.

Отметим, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Россия заинтересована в проведении встречи в нормандском формате на уровне политических советников.

Напомним, в конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.