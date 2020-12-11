Арестович: Россия рассчитывает на встречу советников нормандского формата до конца года

Советник украинской делегации в ТКГ заявил, что у Украины пока нет оснований для перехода к плану "Б", так как Россия все еще остается в нормандском процессе.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович на конференции заявил, что Россия заинтересована в проведении встречи в нормандском формате на уровне политических советников, и что такая встреча может пройти до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, российская сторона подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции на этой неделе.

Арестович также отметил, что у Украины пока нет оснований для перехода к плану "Б" мирного урегулирования ситуации на Донбассе, так как Россия все еще остается в нормандском процессе.

Напомним, в конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.