СНБО готовит тайное решение по ситуации в ОРДЛО. Время плана "Б"?

Срок действия плана "А", мирного разрешения конфликта, истекает 9 декабря.

Журналистка Фокуса во время интервью с секретарем СНБО Алексеем Даниловым напомнила, что 9 декабря истекает срок действия плана "А", разрешения конфликта политико-дипломатическим путем, и спросила у него какие дальнейшие перспективы развития ситуации, на что чиновник ответил, что готовится некое решение СНБО по ситуации в ОРДЛО.

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", — сказал Данилов.

Однако на вопрос "какое?" секретарь СНБО ответил, что не знает каким оно будет, "открытым или закрытым".

Важно

Секретарь СНБО Данилов о карантине, проблеме КСУ, предательстве России и независимости Ичкерии

На вопрос о возможном обострении на фронте Данилов подчеркнул, что ситуация в любую секунду может стать хуже, причем зависит это только от правительства России.

"Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля", — сказал Данилов.

Впрочем, он добавил, что "ВСУ готовы ответить на любые вызовы".

Также Данилов отметил, что для уменьшения количества спекуляций ряд вещей не стоит обсуждать. Как пример он привел тему государственного языка: "Если у кого-то есть желание говорить по-русски, по-турецки, по-армянски — пожалуйста. Никого нельзя заставить общаться на украинском языке, но если ты хочешь быть госслужащим, то должен свободно им владеть".

Полную версию интервью Алексея Данилова Фокусу можно прочитать по этой ссылке.

Примечательно, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает силовой вариант возвращения Донбасса. Он считает, что для "внезапного удара" и последующего удержания территории должны сложиться условия.

По его словам, захват силой невозможен по трем причинам: во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов: "Сразу будет много жертв среди гражданского населения: ни одна цивилизованная страна нас не поддержит". Во-вторых, будут серьезные жертвы среди армии, в-третьих, российские военные возьмут количеством. "Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия", – сказал Хомчак.

В то же время российские пропагандистские ресурсы сообщают, что ВСУ на линию соприкосновения якобы подтягивает "серьезное количество" техники для наступления. Украинская армия якобы планирует использовать турецкие беспилотники Bayraktar, в окрестностях Николаева якобы производились их тестовые полеты "Байрактаров". А под Горловкой и Донецком якобы скапливаются танковые и артиллерийские подразделения.

Россия, в свою очередь, отправила на оккупированную часть Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой", сообщил зампостпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов.

Ранее Хомчак сообщал, что есть информация о прибытии 10–12 групп снайперов из России. 24 ноября, во время "режима тишины", от пули снайпера на Донбассе погиб 31-летний украинский солдат Вячеслав Минкин.

Недавно украинская сторона разработала "План совместных шагов", предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО. В Кремле считают, что предложения Украины по проведению выборов на оккупированном Донбассе противоречат Минским договоренностям.