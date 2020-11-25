Прибыли 10–12 групп: Хомчак о российских снайперах на Донбассе

Главнокомандующий заверил, что решение об открытии ответного огня принимает украинский командир на месте.

По данным разведки ВСУ, российских военнослужащих на Донбассе сейчас не более 3 тысяч. Это офицеры, инструкторы, советники. "В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. Все поставки техники, ее ремонт – на 100% из России", – сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак журналистам в Киеве.

Есть информация о прибытии 10–12 групп снайперов из России. "Мы их видели по Широкино", – добавил Хомчак.

Главнокомандующий убежден, что военное разрешение ситуации на Донбассе в существующих условиях невозможно. "Во многих местах мы уперлись в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", – пояснил он.

Хомчак заверил, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте: "Для этого не нужно разрешение президента или Генштаба".

Напомним, в мае в Сети было опубликовано видео, снятое с нашлемной камеры российского снайпера. Это видео дополнено текстовыми комментариями украинских специалистов, которые указали место на территории Украины, где происходят события, а также тип вооружения и оснащения снайперов.

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В YouTube есть много и других видеодоказательств присутствия на Донбассе российских военных.

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Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что на освобожденные территории Донецкой и Луганской областей, которые были захвачены в 2014-2015 годах, планируют направить мобильные группы, которые будут собирать доказательства военных преступлений.

24 ноября, во время "режима тишины", от пули снайпера на Донбассе погиб 31-летний украинский солдат Вячеслав Минкин.